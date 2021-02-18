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رياضة

أتمنى الناس تحترم نفسها .. مصطفى محمد يرد على أحمد بلال

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:00 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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مصطفى كرم

رد مصطفى محمد لاعب نادي جالاتا سراي التركي على تصريحات الكابتن أحمد بلال لاعب الأهلي السابق.

‏وكتب مصطفى محمد عبر تويتر قائلا "عمري ما زعلت من اي نقد بتعرض ليه وبحترم كل اراء الكباتن الكبار وبستفيد من كلامهم لكن لما الامر يوصل لي دخول الأم في دا مفهوش أي احترام أتمنى أن الناس تحترم نفسها في الكلام".

وكان  أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق علق على الهجوم الذي تعرض له خلال الفترة الأخيرة، بسبب انتقاده لـ مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك المعار إلى جالاتا سراي التركي.

ورد أحمد بلال على الهجوم عليه بسبب مصطفى محمد بلفظ خارج، خلال مداخلة عبر قناة أون تايم سبورت.

وأضاف أحمد بلال:" ارحمونا بقى، أنا لا أكره مصطفى محمد، بل أفرح عندما يسجل مثل أي لاعب مصري، ولكن البعض صنع أزمة بدون داعٍ".

وأشار: "كل ما قلته أن مصطفى محمد يحتاج إلى تطوير نفسه خلال الفترة المقبلة".

وأكمل: "رونالدو البرازيلي الوحيد الذي يمكن اعتباره مهاجما متكاملا، ومع ذلك لم يكن يجيد الكرات الهوائية بالشكل الأمثل".

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