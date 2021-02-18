ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ليبيون يحتفلون بالذكرى العاشرة لثورتهم التي أطاحت بالقذافي

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
عرضت فضائية "يورونيوز" فيديو يوضح احتفالات الشعب الليبي ب الذكرى العاشرة لثورتهم التي أطاحت بالقذافي.

وأحيا الليبيون الذكرى السنوية العاشرة لبدء الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي، في مناسبة كلفت كثيرين ثمنا باهظا في هذا البلد الذي ما زال غارقا في الفوضى.

وخططت السلطات لاحتفالات وخطب في المدن الرئيسية في منطقة طرابلس غرب البلاد، إلى جانب عروض موسيقية وإطلاق ألعاب نارية.

وكانت الاحتفالات الأولى دشنت مساء الثلاثاء، في ساحة الشهداء بالعاصمة. وتابع مسؤولون إشعال شعلة بينما لوح مئات بالأعلام وغنوا والتقطوا الصور على الرغم من القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يستضيف ما كان يعرف في الماضي باسم الساحة الخضراء التي كان يلقي فيها القذافي خطبه، الجزء الأساسي من الاحتفالات الأربعاء. وقد فرضت إجراءات أمنية مشددة فيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ماذا يريد الليبيون من سيف الإسلام القذافي بعد 10 سنوات من اغتيال والده؟

رئيس الحكومة المؤقتة الليبية يصل بنغازي لتعزيز الوحدة قبل الانتخابات الوطنية

مسئول ليبي سابق: القذافي خطط لإطلاق عملة ذهبية موحدة لأفريقيا والاستغناء عن الدولار

ترشيحاتنا

خروع وجوز الهند والسمسم.. وصفة سحرية لحل مشاكل الشعر في 5 دقائق

حفظ التحقيقات.. القصة الكاملة لإلغاء التحفظ على أموال حسن حمدي

رد المفتي السابق على شخص يريد المسح على الملابس عند الوضوء بسبب البرد الشديد

الأهلي يرد على انتقادات أدائه بالمونديال: مينفعش تبقى في ثانوي وتنتقد باحث ماجستير

طفل مشاغب ينفق 25 ألف جنيه على ألعاب الفيديو .. والأم في حالة صدمة

أمريكا: العلاقات مع السعودية مهمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.. مراهقة تلقى حتفها على يد حبيبها السابق

طفل مشاغب ينفق 25 ألف جنيه على ألعاب الفيديو .. والأم في حالة صدمة

بسبب مقابلة خطيبته.. خمسيني مهدد بالسجن لـ 6 أشهر .. ما القصة؟