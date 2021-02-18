ليبيون يحتفلون بالذكرى العاشرة لثورتهم التي أطاحت بالقذافي

وأحيا الليبيون الذكرى السنوية العاشرة لبدء الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي، في مناسبة كلفت كثيرين ثمنا باهظا في هذا البلد الذي ما زال غارقا في الفوضى.





وخططت السلطات لاحتفالات وخطب في المدن الرئيسية في منطقة طرابلس غرب البلاد، إلى جانب عروض موسيقية وإطلاق ألعاب نارية.





وكانت الاحتفالات الأولى دشنت مساء الثلاثاء، في ساحة الشهداء بالعاصمة. وتابع مسؤولون إشعال شعلة بينما لوح مئات بالأعلام وغنوا والتقطوا الصور على الرغم من القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.





ومن المقرر أن يستضيف ما كان يعرف في الماضي باسم الساحة الخضراء التي كان يلقي فيها القذافي خطبه، الجزء الأساسي من الاحتفالات الأربعاء. وقد فرضت إجراءات أمنية مشددة فيها.

عرضت فضائية "يورونيوز" فيديو يوضح احتفالات الشعب الليبي ب الذكرى العاشرة لثورتهم التي أطاحت بالقذافي.