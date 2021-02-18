وفاة شقيق الفنان محمد الحلو





وقال الحلو : "توفى إلى رحمة الله أخى الكبير محمود الحلو، نرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".





وكان قال المطرب الكبير محمد الحلو، إن تتر المسلسلات إذا كُتب جيدًا يصل إلى المشاهدين أسرع من الأغاني؛ بسبب سماعه في بداية المسلسل مرة، وأخرى في نهايته كل يوم.





وأضاف محمد الحلو، أثناء لقائه التلفزيوني ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن غناء التترات يجعل الناس يرتبطون بالمغني أكثر من مطرب الأغاني ولسنوات طويلة مثل تتر مسلسل "ليالي الحلمية"، مشيرًا إلى أنه لم يغنِ في حفلة إلا وطلب الجمهور منه غناء تتر مسلسل "ليالي الحلمية"، منوهًا بأن سبب شهرته في الإسكندرية تتر مسلسل "زيزينيا".





وأوضح محمد الحلو، أن فترة حظر التجول بالموجة الأولى من فيروس كورونا كانت صعبة جدًا؛ لأنه كان مفروضا إجباريا والحياة كانت صعبة.





وعن أغنيته المفضلة في 2020، قال محمد الحلو إنه يفضل أغنية "تتساوى واللي اتجرح يتداوى"، مشيرًا إلى أنه لا يخرج من المنزل كثيرًا بطبيعته.





وكشف محمد الحلو، عن كواليس جلسته بالموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب أول مرة، موضحًا أنه في إحدى البروفات بمعهد الموسيقى فوجئ بدخول الراحل محمد عبد الوهاب، وسمعه وهو يغني فأُعجب بصوته.





وأكد محمد الحلو، أن الراحل محمد عبد الوهاب طلب منه الذهاب إلى منزله لإصلاح بعض المقامات في الغناء؛ لأنه شخص دقيق جدًّا في كل شيء سواء الغناء أو الموسيقى.

نشر الفنان محمد الحلو تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيها عن رحيل شقيقه.