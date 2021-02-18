أداء هايل للدراويش .. خالد بيومي يشيد بأداء الإسماعيلي أمام الزمالك

علق المحلل الرياضي خالد بيومي على أداء النادي الإسماعيلي في مباراة أمس أمام الزمالك بالدوري المصري الممتاز.

وكتب خالد بيومي عبر صفحته بتويتر قائلا: "‏أداء هايل للدراويش أتمنى أن يستمر في المباريات القادمة.. تحفظي الوحيد على تغييرات المدرب".



وانتهت أحداث مباراة الزمالك والاسماعيلي بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الممتاز



ويجري لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد اليوم، الخميس، قبل السفر إلى السنغال استعدادًا لمواجهة تونيجث في دوري أبطال إفريقيا.



ويحصل اللاعبون على التطعيمات الخاصة قبل خوض الرحلة الأفريقية.



ويواجه الزمالك فريق تونجيث يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا علما بأنه تعادل مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى باستاد القاهرة الدولي.