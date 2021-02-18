لنسف الكرش.. أسرع رجيم لإنقاص الوزن



الأسبوع الأول



كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش + توست سن



سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة +طبق شوفان بلبن خالى الدسم



الغذاء



أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه

2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات

ثمرة فاكهة



الأسبوع الثاني







الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..





نستو لايت + ض توست سن





سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة

طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة





الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا







2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة





سناك بعد الغذاء ساعتين







ثمرة فاكهة











العشاء .. قبل النوم بساعتين





