لنسف الكرش.. أسرع رجيم لإنقاص الوزن

من الصعب على الكثيرين إتباع رجيم قاس للتخلص من الوزن الزائد فى الشتاء إذا كنت من ضمن هؤلاء إليك رجيم سريع للتخلص من الكرش ودهون البطن العنيدة بسرعه بخطة رجيم لإنقاص الوزن فى 14 يوم فقط يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
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الأسبوع الأول
الإفطار 6 صباحا
كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش + توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
ثمرة فاكهة +طبق شوفان بلبن خالى الدسم
الغذاء
2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات
ثمرة فاكهة
الأسبوع الثاني
الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..
نستو لايت + ض توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة
سناك بعد الغذاء ساعتين
ثمرة فاكهة
العشاء .. قبل النوم بساعتين
بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة