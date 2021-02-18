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رياضة

عاشور الأدهم يشيد بنجاح مؤسسة سيراميكا كليوباترا.. لهذا السبب

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:18 ص
فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا
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محمد رشاد
قال عاشور الأدهم، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، إن هيثم شعبان مدرب الفريق، لا يفرق بين اللاعب والآخر، مشيرًا إلى أن هناك طموح لدى الفريق لا يمكن التنازل عنه وهو التواجد بالمربع الذهبي، هذا الموسم.

وأضاف الأدهم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه لم يرى منظومة بنجاح سيراميكا كليوباترا، بقيادة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والذي لم يتأخر عن تقديم الدعم للفريق من أجل تحقيق الفوز.

واستكمل الأدهم حديثه، أنه لا يعترض على عدم بالمشاركة في أي وقت، ويرحب بقرار الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان المدير الفني، سواء بالدفع به لدقائق قليلة أو أساسيًا، خاصة وأن مصلحة الفريق فوق كل شيء.

وسيطر التعادل الإيجابي على مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري بهدف لمثله ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر في دوري we المصري.

وافتتح كريم الديب أهداف اللقاء لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة 24 من عمر المباراة، وعادل شريف دابو النتيجة في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.

وتصدى عامر عامر حارس سيراميكا كليوباترا، لركلة جزاء من كريم الديب لاعب الاتحاد في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

واحتل الاتحاد السكندري المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة، بينما أصبح رصيد سيراميكا 20 نقطة في المركز الرابع.
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