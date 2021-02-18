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فن

إنجي المقدم تعلن مشاركتها في مسلسل الاختيار 2

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:16 ص
انجي المقدم
انجي المقدم
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مصطفى كرم

أعلنت الفنانة انجي المقدم مشاركتها في المسلسل الرمضاني الاختيار 2 والذي يجسد تضحيات رجال الشرطة المصرية ضدد الإرهاب.

ونشرت انجي المقدم البوستر الدعائي للمسلسل عبر حسابها بانستجرام وعلقت قائلة " ‬‏‪ألأختيار ٢ (رجال الظل) .. رمضان ٢٠٢١إن شاء الله "

وطرح المنتج تامر مرسى البوتسر الدعائى الاول لمسلسل "الاختيار2" والمقرر طرحه فى الموسم الرمضاني 2021. 

وتصدر كل من النجم كريم عبد العزيز والنجم أحمد مكى البوستر وعلق تامر مرسى :" الاختيار 2، رمضان 2021 ان شاء الله"

وقال المخرج بيتر ميمي، إن مسلسل الاختيار 2 سيكون بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار، مشيرا إلى أن الحلقات تتضمن أحداثا وملفات مختلفة عن العام الماضي.

وأضاف بيتر ميمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة أون إى، أن الحلقة الثانية من مسلسل " الاختيار 2" اسمها "حتي لا ننسي"، مؤكدا أن موضوعات الحلقات ستكون من احداث سنة 2012 من زاوية جديدة ومجموعة جديدة من الشهداء من الداخلية منذ عام 2013 حتى عام 2020.

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