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فن

ويزو توجه رسالة لصناع عمل الاختيار 2

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:46 ص
ويزو
ويزو
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مصطفى كرم

علقت نجمة مسرح مصر  الفنانة ويزو على طرح البوستر الدعائى للمسلسل الرمضاني "الاختيار 2" والذي يجسد تضحيات رجال الشرطة المصرية ضد الإرهاب.

ونشرت ويزو البوستر الدعائي للمسلسل عبر حسابها بانستجرام وعلقت موجه رسالة لصناع العمل قائلة "مستنياه".

وطرح المنتج تامر مرسى البوتسر الدعائى الاول لمسلسل "الاختيار2" والمقرر طرحه فى الموسم الرمضاني 2021. 

وتصدر كل من النجم كريم عبد العزيز والنجم أحمد مكى البوستر وعلق تامر مرسى :" الاختيار 2، رمضان 2021 ان شاء الله"

وقال المخرج بيتر ميمي، إن مسلسل «الاختيار 2» سيكون بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار، مشيرا إلى أن الحلقات تتضمن أحداثا وملفات مختلفة عن العام الماضي.

وأضاف بيتر ميمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة أون إى، أن الحلقة الثانية من مسلسل " الاختيار 2" اسمها "حتي لا ننسي"، مؤكدا أن موضوعات الحلقات ستكون من احداث سنة 2012 من زاوية جديدة ومجموعة جديدة من الشهداء من الداخلية منذ عام 2013 حتى عام 2020 ..

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