محامي كهربا: أرفض التشهير باللاعب ومن يمتلك ملفات فليكشفها

أعلن أشرف عبد العزيز محامي اللاعب محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفضه لما تردد من أحد الإعلاميين حول موكله وتهديده بفتح ملفاته في الفترة المُقبلة على الهواء فى القنوات الفضائية.





وقال عبد العزيز فى تصريحاته لقناة "إم بي سي مصر" :"ما حدث من أحد الإعلاميين ضد كهربا يعد تشهيرًا باللاعب، ولن أسمح بمثل هذه الأمور ضد موكلي، وأناشد هذا الإعلامي بفتح الملفات التي يمتلكها".





وكان مدحت شلبي مقدم البرامج بقنوات أون تايم سبورتس قد هدد محمود كهربا بفتح ما وصفه بالملفات التي يمتلكها في الفترة المُقبلة، وذلك عقب مواجهة الأهلي والمريخ السوداني التي حسمها بطل إفريقيا بثلاثية نظيفة في لقاء سجل خلاله كهربا هدفًا.





وأضاف محامي كهربا :"الأهلي لم يوقع غرامة 150 ألف جنيه على كهربا مثلما تردد، ليس لدي علم بهذا الأمر على الإطلاق، وبدلًا من الحديث عن مثل هذه الأمور يجب أن نتحدث عن تألق اللاعب وتسجيل هدف في شباك المريخ وتألقه في الدوري".





وأنهى أشرف عبد العزيز :"ما حدث بين كهربا وعمرو السولية في مباراة المريخ السوداني لم يكن عراكًا، الأمر لم يتعد كونه حوارًا بين قائد الفريق وأحد اللاعبين".