شادي محمد: لم أتجاوز في حق الزمالك وأحترم جماهيره

قال شادي محمد نجم وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، إنه يُقدر و يحترم جمهور نادي الزمالك ، مشيرا إلى أنه لم يخطئ او يتجاوز في حق نادي الزمالك الكبير.





وأضاف شادي في تصريحات لبرنامج "البريمـو" عبر قناة "Ten": صرحت بوجهة نظري فقط ، ولا أُلزم أحد بالتصديق عليها ، فالأهلي يتمتع بالشعبية الأكبر في مصر والوطن العربي وفقًا لما حققه من ألقاب محلية وقارية.





ولقى قائد النادي الأهلي انتقادات من جماهير نادي الزمالك وذلك عقب تصريحاته السابقة عقب تتويج النادي الاهلي بدوري أبطال أفريقيا والحصول على برونزية مونديال الأندية.





وفاز الزمالك على ضيفه الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء ضمن الجولة الـ13 من دوري WE المصري على ستاد القاهرة الدولي.





ورفع الزمالك رصيده إلى 29 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب، وعلى الجانب الأخر ظل الإسماعيلي بثمان نقاط فقط في المركز الـ17.