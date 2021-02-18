عفت نصار: يجب إيقاف الشناوي.. ومونديال الأندية بطولة شرفية

قال عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق، إن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي استحق الإيقاف عقب مباراة فريقه أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.





وأضاف "نصار" في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten": "أتعجب من قرار تخفيف عقوبة الشناوي ، باعتبار أن الأهلي كان مٌقبلًا على مونديال الأندية ، فهي أولًا و أخيرًا بطولة شرفية و ليست رسمية، فلا توجد عدالة كروية في ذلك".





وظفر فريق الكرة بالأهلي بالميدالية البرونزية عقب تغلبه فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع على بالميراس البرازيلي بنتيجة 3-2 بضربات الجزاء، عقب هزيمته أمام بايرن ميونخ بهدفين مقابل لاشئ فى نصف النهائي وفوزه فى أول مباراة أمام الدحيل بهدف نظيف.





وعاد الأهلي ليؤكد قوته الفنية على مستوى القارة وحقق الفوز الأكبر فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بثلاثية نظيفة أمام نظيره المريخ السوداني على استاد القاهرة الدولي من توقيع أفشة وكهربا وبواليا.