مصر تسجل 618 إصابة و49 وفاة جديدة بفيروس كورونا.. والبنتاجون يؤكد: السعودية شريك أساسي.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

ملف إيران يتصدر اجتماعا أمريكيا أوروبيا الخميس

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المبعوث الأمريكي إلى اليمن: الحوثيون في موقف عدواني للغاية





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 وفاة، وذلك مقابل 633 إصابة و51 وفاة.





وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 175677 حالة منها 136081 حالة تم شفاؤها و10150 حالة وفاة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن الولايات المتحدة جددت التزاماتها وشراكتها الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، مشيرةً إلى أن السعودية لديها الحق في الدفاع عن أمنها، كما أدان هجمات مليشيا الحوثي في اليمن ضد السعودية.





ونقلت "القبس" عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينج، قوله إن ميليشيات الحوثي الإيرانية في موقف عدواني للغاية، نظرا للهجمات التي ينفذونها ضد السعودية ومحافظة مأرب، معتبرا أن إيران، راعية الميليشيات مشكلة كبيرة في المنطقة.





دوليًا، أفادت "الجريدة" بأن وزارة الخارجية الفرنسية، أعلنت أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، يبحثون الخميس مع نظيرهم الأمريكي أنتوني بلينكن الملف الإيراني.





وقالت الوزارة إن الوزير جان يف لودريان سيستقبل في باريس نظيريه الألماني هايكو ماس والبريطاني دومينيك راب الذين سينضم إليهم وزير الخارجية الأمريكي عبر الفيديو في لقاء "يخصّص بشكل أساسي لإيران والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط".



