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رياضة

صلاح السبب .. تفاصيل إدارة صفحات الأندية الأوروبية بالعربي على مواقع التواصل الاجتماعي .. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:11 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد رشاد
كشف زياد سالم رئيس قسم المحتوى الرياضي بالشركة المسؤولة عن صفحات الأندية الأوروبية بالعربي تفاصيل إدارة صفحات الفرق العالمية على مواقع التواصل الاجتماعي وكيف ساهمت الفكرة فى زيادة شعبية هذه الأندية فى الشرق الأوسط؟.

وقال زياد فى مداخلة هاتفية عبر قناة CBC الفضائية :" الشركة بدأت عملها منذ 10 سنوات تقريبا ، وبدأت الفكرة فى  التنسيق مع الاندية العالمية الأوروبية لإنشاء صفحات لها باللغة العربية عقب انضمام محمد صلاح لنادي تشيلسي وكانت البداية من خلال النادي الإنجليزي".

وأتم :" بدأنا التواصل مع إدارة الصفحة الأساسية للنادي فى انجلترا وتم إقناعهم بوجود نسب تفاعل عليه بالشرق الأوسط وتحديدا الدولة الناطقة بالعربية وعلى رأسهم مصر ولشعبية محمد صلاح الجارفة فى الوطن العربي منذ احترافه فى الدوريات العالمية.

وأردف:" بدأنا فى التواصل مع أشهر الأندية الأوروبية وبالفعل تم الاتفاق مع سياسات العمل  مع أغلب الأندية عبر منصات التواصل الاجتماعي ، كون هذه الأندية تحتاج الوصول لكل جماهيرها فى أنحاء العالم".

واختتم:" تفاعل الناس مع التغريدات والمنشورات العربية على صفحات الأندية العربية زاد من شعبية هذه الأندية فى الوطن العربي ، كون المتابع شعر بإحساس تواصله مع ناديه بمنتهى السهولة وبنفس اللغة".      


صلاح السبب .. تفاصيل إدارة صفحات الأندية الأوروبية بالعربي على مواقع التواصل الاجتماعي .. فيديو
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