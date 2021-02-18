يعاملها بقسوة ويضربها ويستحوذ على أموالها .. قصة مأساة مريم فخر الدين مع زوجها محمود ذو القفار





وعانت الفنانة مريم فخر الدين من زوجها محمود ذو القفار وكشفت فى عدد من التصريحات لها عن القسوة والحياة المريرة التى عاشتها معه.





وقالت مريم فخر الدين إنها تعرضت للضرب والقسوة من زوجها الأول الفنان محمود ذوالفقار والذي أنجبت منه ابنتها إيمان، وتحكي في أحد البرامج التلفزيونية مع الصحفي المصري مجدي الجلاد «لم أحب أيًا من أزواجي لأنني كنت أتزوج كل 3 أشهر فقط، حد يحبني يقولي نتجوز أقوله هات المأذون».





وعن علاقتها بمحمود ذو الفقار قالت «لم يكن بيننا حب ولم أكن سعيدة، كان أبًا بالنسبة ليّ وكان يوجهني فقط، وكان يُعاملني بقسوة ويضربني».





وتحكي موقفًا أنها كانت ترتدي فستانًا لم يعجبه في احتفالات أعياد الربيع فكسر إصبعها اعتراضًا منه على الفستان، وذهبت لأمي حافية ودست على مخلفات المواشي في الطريق، ولم يأتِ ولم يعتذر.





وتميزت مريم فخر الدين بصراحتها الشديدة في تصريحاتها، فحكت تفاصيل طلاقها من ذو الفقار وقالت إنها كانت تسكن مع محمود في عمارة في الجيزة وكانا يسكنان الـroof ، وقررت الطلاق بعد قسوته معها وضربه المُتكرر لها، وتقول «شفت صاحب العمارة قلتله معندكش شقة فاضية.. قالي فيه شقة نمرة 13 رابع دور... قلتله ممكن أجرها من حضرتك، قالي اتفضلي.. دفعت 75 جنيه إيجار و75 تأمين وبقت الشقة بتاعتي».





وتابعت فخر الدين تجهيز شقتها الجديدة للهروب من ذو الفقار، وفي صباح أحد الأيام وبحسب تصريحاتها فقد انتقلت لها مع ابنتها إيمان وعندما علم ذو الفقار بالأمر ذهب إليها لكنها لم تفتح الباب، فما كان منه إلا أن تركها وترك شقته أيضًا.





وعن ذلك تقول «أرسل مساعده ليأخذ ثيابه من الشقة، لكنه نسي باب الشقة مفتوحًا.. بعد ذلك كنت أعطي أي أحد لديه فرح ما يحتاجه من جهاز من الشقة حتى فرغت تمامًا».





وتتابع أنه عندما علم ذو الفقار أنها وزعت محتويات شقته على العمال طلقها، وأضافت ضاحكة «كنت بجري منه في البلاتوه كي لا يضربني بالأقلام على وجهي، وعندما علم أنني وزعت محتويات شقته طلقني».





وقالت مريم فخر الدين في حوار مع الإعلامي وائل الإبراشي إن محمود ذو الفقار كان يأخذ منها أموالها، ولكن كان رد فعلها ذكيًا للغاية حيث خبأت أموالها داخل جوارب كي لا يعثر عليها زوجها مما جعلها تكتشف عقب فترة أنها تمتلك 60 جرابًا مليئًا بالأموال.

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود ذو القفار والذى ينتمى الى عائلة فنية حيث يعد شقيقيه الفنان صلاح ذو القفار والمخرج عز الدين ذو القفار بالإضافة إلى شقيقين آخرين ولكن لا ينتمين الى الوسط الفنى.