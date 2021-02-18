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أخبار البلد

حدث ليلا .. الصحة: تسجيل 618 حالة إيجابية مصابة بـ كورونا .. مصطفى محمد ردا على أحمد بلال: أتمنى الناس تحترم نفسها

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:35 ص
صدى البلد
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صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج  411 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 136081 حالة حتى اليوم.

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، نية بلاده بتعزيز التعاون الدفاعي مع إسرائيل. 

يحتفل الفنان زكى فطين عبد الوهاب، بعيد ميلاده والذى قدم العديد من الأعمال الفنية الجيدة رغم ظهوره فى الادوار الثانوية. 

شاهد.. كيف يقسم رجل أوقاته بين زوجتين في منزل واحد؟
التقت الإعلامية ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار" برجل متزوج من سيدتين ويعيش معهما في منزل تحت سقف واحد.

أعلن مسئول كبير في البنتاجون أمس الأربعاء أن ثلث أفراد القوات المسلحة الأمريكية يرفضون تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا على الرغم من أن فيروس كورونا مستشر في صفوفهم وأنهم يشاركون بأنفسهم في الحملة الوطنية لتلقيح سكان الولايات المتحدة.

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود ذو الفقار والذى ينتمى إلى عائلة فنية حيث يعد شقيقاه الفنان صلاح ذو القفار والمخرج عز الدين ذو القفار بالإضافة إلى شقيقين آخرين ولكن لا ينتميان الى الوسط الفنى. 

نشر الإعلامي العراقي، مقطع فيديو له يروج فيه لحلقته الجديدة مع الراقصة اليسار والتى يستضيفها فى برنامجه الذى يعرض على قناة الرشيد العراقية. 

رد مصطفى محمد لاعب نادي جالاتا سراي التركي على تصريحات الكابتن أحمد بلال لاعب الأهلي السابق.

شهدت مدينة طنطا عام 1897 مولود استثنائي، ذاع صيته بعد ذلك بتجارب لم يسبقه احد إليها معتمدا على "الطاقة الروحية" حتى وصف بـ  "أعظم ساحرا فى التاريخ".

أكد حسين السيد لاعب الإسماعيلي، أنه تعرض للضرب من حازم إمام لاعب الزمالك.




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