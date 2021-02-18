حدث ليلا .. الصحة: تسجيل 618 حالة إيجابية مصابة بـ كورونا .. مصطفى محمد ردا على أحمد بلال: أتمنى الناس تحترم نفسها

أعلن مسئول كبير في البنتاجون أمس الأربعاء أن ثلث أفراد القوات المسلحة الأمريكية يرفضون تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا على الرغم من أن فيروس كورونا مستشر في صفوفهم وأنهم يشاركون بأنفسهم في الحملة الوطنية لتلقيح سكان الولايات المتحدة.





تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود ذو الفقار والذى ينتمى إلى عائلة فنية حيث يعد شقيقاه الفنان صلاح ذو القفار والمخرج عز الدين ذو القفار بالإضافة إلى شقيقين آخرين ولكن لا ينتميان الى الوسط الفنى.



