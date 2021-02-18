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رياضة

أخبار الرياضة.. الأهلي: مينفعش تبقى في ثانوي وتنتقد باحث ماجستير.. ميدو: منافس الزمالك بتاع سحر وشعوذة.. القصة الكاملة لأزمة بلال ومصطفى محمد

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:10 ص
أخبار الرياضة.
أخبار الرياضة.
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية.


قال أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن على لاعبي الفريق الأبيض وإدارته الحذر من لجوء فريق توينجيت السنغالي للسحر في اللقاء الذي يحل فيه ضيفا على توينجيت، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.


قال عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق، إن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي استحق الإيقاف عقب مباراة فريقه أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.


كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن رسالة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، للاعبي الفريق الأول لكرة القدم عقب الفوز  على نادي المريخ السوداني، بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شىء في اللقاء الذي جمع الفريقين،فى إطار منافسات الجولة الأولي من دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.


ظهرت في الفترة الأخيرة، حالة من الشد والجذب بين أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق، وجماهير الزمالك، عقب تصريحاته عن أداء مصطفي محمد  مهاجم فريق الكرة بالزمالك السابق والمحترف فى نادي جالالتا سراي التركي.


استنكر سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الانتقادات التي طالت الفريق في كل مواجهة له ببطولة كأس العالم للأندية الأخيرة.
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