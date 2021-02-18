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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. 5 خطوات للحفاظ على كابل الشاحن من التلف.. سامسونج تطرح أندرويد 11 لهذه الهواتف

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:15 ص
اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


يتطلب الحفاظ على شاحن التليفون الأصلي معاملة خاصة، حيث إن الاعتماد على الشواحن المزيفة يؤدى إلى تلف هاتفك الذكي بسرعة كبيرة، وهناك طريقة الحفاظ على كابل الشاحن مع كثرة استخدام شاحن الهاتف الذكي بشكل يومي، وهو ما يمكن أن يعرضه للتلف سريعا ويكون تغييره مكلفا، فما هي طريقة الحفاظ على كابل الشاحن.


بدأت معظم شركات تصنيع هواتف أندرويد في طرح نظام التشغيل "أندرويد 11"، والذي أعلنت عنه شركة جوجل رسميا في شهر سبتمبر 2020، ولكن عادة ما يتطلب الأمر من تلك الشركات الكثير من الوقت لتقديم أحدث إصدار من نظام التشغيل على الأجهزة الأقدم التابعة لها، وتتقدم شركة سامسونج هذا الشركات كل عام.


تستعد شركة ريلمي Realme، لإعلان سلسلة هواتفها القادمة Narzo 30، خلال الأسبوع المقبل، واليوم كشف أحد المتاجر الإلكترونية عن المواصفات الرئيسية للتشكيلة المرتقبة.


أصبحت معظم تطبيقات الهواتف الذكية تدعم خاصية الوضع المظلم Dark Mode، وذلك إلى جانب متصفحات الويب وأنظمة التشغيل، حيث زودت شركة جوجل نظام التشغيل أندرويد 10 بخاصية الوضع الليلي، والذي يعمل على توفير عمر البطارية، ويقلل من إجهاد العين عند استخدام الهاتف الذكي أثناء الليل.


تستعد شركة أوبو لإطلاق أحدث هواتفها الرائدة ضمن سلسلة Find، حيث أشارت التسريبات الجديدة إلى أن تشكيلة الهواتف المنتظرة Find X3، سيتم الإعلان عنها خلال الشهر المقبل.


يفضل دومًا محبو هاتف آيفون الشهير اقتناء الإصدارات الكبيرة منه  لما توفره من تجربة شاشة كبيرة مع  الأداء المميز، بينما يعيبها سعرها المرتفع، إلا أنه مع هذا العرض يمكنك اقتناء iPhone 7 plus بأقل من نصف سعره تقريبًا.


تجري شركة مايكروسوفت الأمريكية عملاقة التكنولوجيا فى العالم سلسلة من الإختبارات على متصفحها الشهير "إيدج"، ولكن فى نسخة مخصصة للأطفال فقط.
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