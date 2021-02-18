اخبار الفن .. حقيقة تبرأ على حميدة من أغانيه.. وفاة شقيق محمد الحلو.. ازمات إليسا النفسية

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:





يحتفل الفنان زكى فطين عبد الوهاب، بعيد ميلاده والذى قدم العديد من الأعمال الفنية الجيدة رغم ظهوره فى الادوار الثانوية.





نشر الإعلامي العراقي، مقطع فيديو له يروج فيه لحلقته الجديدة مع الراقصة اليسار والتى يستضيفها فى برنامجه الذى يعرض على قناة الرشيد العراقية.





كشفت الفنانة إليسا، عن بعض الأسرار والتفاصيل الخاصة فى حياتها عبر ثانى حلقات برنامج "بود كاست.. اليسا" وذلك عبر تطبيق أنغامي.





كشفت الفنانة دارين حداد عن تطورات الحالة الصحية الخاصة بها بعد اعلان اصابتها بفيروس كورونا المستجد.





نشر الفنان محمد الحلو تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيها عن رحيل شقيقه.



