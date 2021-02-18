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باستخدام زجاجات المياه.. تمارين باستخدام الأوزان لتناسق الجسم.. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:30 ص
تمارين باستخدام الأوزان
تمارين باستخدام الأوزان
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هاجر إبراهيم
قدمت فالنتينا مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية في مجموعة فنادق كليوباترا، تمارين رياضية مفيدة لتقوية عضلات الجسم ومن أجل التخلص من الدهون الموجودة والحفاظ على تناسق شكل الجسم.

وتساعد تلك التمارين على تناسق شكل عضلات الجسم بشكل جيد وتقوية العضلات، وذلك باستخدام الأوزان الخفيفة، حيث أنه من الممكن إستخدام زجاجة المياة.

وتعد هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم،

 وقد عرضها برنامج "صباح البلد"  المذاع على قناة "صدى البلد"، لافتا إلى أنها تعتبر مهمة للقلب والجسم بالكامل.

وأشارت إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله ،  ويمكن استبدال الاوزان بزجاجات المياه عند عدم توفرها .
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