باستخدام زجاجات المياه.. تمارين باستخدام الأوزان لتناسق الجسم.. فيديو

قدمت فالنتينا مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية في مجموعة فنادق كليوباترا، تمارين رياضية مفيدة لتقوية عضلات الجسم ومن أجل التخلص من الدهون الموجودة والحفاظ على تناسق شكل الجسم.





وتساعد تلك التمارين على تناسق شكل عضلات الجسم بشكل جيد وتقوية العضلات، وذلك باستخدام الأوزان الخفيفة، حيث أنه من الممكن إستخدام زجاجة المياة.





وتعد هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم،





وقد عرضها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، لافتا إلى أنها تعتبر مهمة للقلب والجسم بالكامل.



