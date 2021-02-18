ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طقس اليوم.. استمرار انخفاض درجات الحرارة وأمطار ونشاط رياح

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:44 ص
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
Advertisements
ياسمين القصاص
عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي"، تقريرًا عن درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم، الخميس.

وتتوقع الأرصاد أن يشهد الطقس استمرار انخفاض في درجات الحرارة وأمطار ونشاط رياح على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، فيحدث انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة وشبورة في كل الأنحاء صباحا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس:

القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 07 درجات

الإسكندرية العظمى 16 درجة والصغري 07 درجات

مطروح العظمى 16 درجة والصغري 08 درجات

دمياط العظمى 16 درجة والصغري 09 درجات

الإسماعيلية العظمى 16 والصغرى 10 درجات
 
 السويس العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجات
 
العريش العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجات

وادي النطرون العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجات

طنطا العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجات

شبين الكوم العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجات

بلطيم  العظمى 16 درجة والصغرى 8 درجات

الأقصر  العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات

أسوان  العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأرصاد تحذر: عاصفة ترابية وشبورة كثيفة على الطرق وأمطار بالسواحل غدا

أمطار غزيرة على 15 منطقة بالجمهورية اليوم.. وطقس الغد شديد البرودة

الأرصاد تحذر: طقس السبت شديد البرودة على هذه المناطق

أمطار متفرقة وطقس شديد البرودة.. حالة الجو اليوم الأربعاء 20/1/2021 فى مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء.. فيديو

ترشيحاتنا

طارق السيد: شامم ريحة فوز الزمالك بالدوري السنة دي .. وباتشيكو ظالم لاعبيه

قرار جمهوري بالموافقة على تعديل اتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن العلوم والتكنولوجيا

طقس اليوم.. استمرار انخفاض درجات الحرارة وأمطار ونشاط رياح

لو في الشارع وبتدور على تواليت.. إليك كل ما تريد معرفته عن تطبيق «مزنوق» لتحديد أقرب حمام

أخبار الرياضة.. الأهلي: مينفعش تبقى في ثانوي وتنتقد باحث ماجستير.. ميدو: منافس الزمالك بتاع سحر وشعوذة.. القصة الكاملة لأزمة بلال ومصطفى محمد

الأرصاد: استمرار الطقس السيئ مصحوب بأمطار ورياح على 13 منطقة بالجمهورية

Advertisements

مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين في حادث تصادم أتوبيس بمقطورة نقل على طريق أسوان /أبو سمبل

وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة حول استكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات

علامات الشخص المحسود .. وهذه أدعية الوقاية

خلال ليلة قارسة البرودة .. مصرع أم وابنتها أثناء محاولة البحث عن مصدر دفء

أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة لسنوات .. الإفتاء تكشف عنها

قرار عاجل من التعليم لتأهيل وتنمية قدرات واضعي امتحانات الدبلومات الفنية

ميدو: منافس الزمالك بتاع سحر وشعوذة .. ومطالب فرجاني المادية ستحدث أزمة

العائد من الموت| طبيب حير العالم بتجاربه الروحية.. دفن نفسه في التراب لمدة 28 يوما وخرج حيا

عفت نصار: يجب إيقاف الشناوي.. ومونديال الأندية بطولة شرفية

أقل سعر من شهرين .. الذهب يتراجع بشدة اليوم الخميس

أخبار الرياضة.. الأهلي: مينفعش تبقى في ثانوي وتنتقد باحث ماجستير.. ميدو: منافس الزمالك بتاع سحر وشعوذة.. القصة الكاملة لأزمة بلال ومصطفى محمد

سعر الذهب اليوم الخميس 17 فبراير 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل يصيب والدته بطلق ناري مميت أمام إخوته الثلاثة.. تفاصيل

مصنوعة من الذهب.. سعر خرافي لـ ساعة سميرة سعيد في أحدث ظهور لها

خلال ليلة قارسة البرودة .. مصرع أم وابنتها أثناء محاولة البحث عن مصدر دفء