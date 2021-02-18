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تعليم

وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة حول استكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:34 ص
طارق شوقي وزير التعليم
طارق شوقي وزير التعليم
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ياسمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن يتم اليوم إذاعة بيان صحفي عاجل ، في السادسة مساءا على القناة التعليمية مدرستا ١ ،  للرد على التساؤلات التي مازالت مثارة  بعد القرارات الاخيرة .
وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه يمكن لمن يهمه الأمر متابعة المؤتمر الصحفي على قناة مدرستنا 1 ، والتي يمكن الوصول لها على تردد القناة: 12303 - الاستقطاب: أفقي - معدل الترميز: 27500 - معدل تصحيح الخطأ: 5/6

و وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة لأولياء الامور القلقون من القرارات الاخيرة ، ظنًا منهم أنها ضد مصلحة الطلاب.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب ادعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب : ارجو ان تتركوا لنا تصميم الامتحانات ونظم التقييم التي تتناسب مع الوضع الحالي ، ولنقلل الجدل ونتجه الى العمل لان العمل ضخم ولا نستطيع ان نتركه للرد على اسئلة لا تنتهي ليلا نهارا.

وأنهى وزير التربية والتعليم رسالته قائلا : تمنياتي بالتوفيق وان شاء الله تسير كل الامور على ما يرام وسوف نعلن التفاصيل تباعا. 


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