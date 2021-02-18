وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة حول استكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات

للرد على التساؤلات التي مازالت مثارة بعد القرارات الاخيرة .

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن يتم اليوم إذاعة بيان صحفي عاجل ، في السادسة مساءا على القناة التعليمية مدرستا ١ ، للرد على التساؤلات التي مازالت مثارة بعد القرارات الاخيرة .

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه يمكن لمن يهمه الأمر متابعة المؤتمر الصحفي على قناة مدرستنا 1 ، والتي يمكن الوصول لها على تردد القناة: 12303 - الاستقطاب: أفقي - معدل الترميز: 27500 - معدل تصحيح الخطأ: 5/6





و وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة لأولياء الامور القلقون من القرارات الاخيرة ، ظنًا منهم أنها ضد مصلحة الطلاب.





وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب ادعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب : ارجو ان تتركوا لنا تصميم الامتحانات ونظم التقييم التي تتناسب مع الوضع الحالي ، ولنقلل الجدل ونتجه الى العمل لان العمل ضخم ولا نستطيع ان نتركه للرد على اسئلة لا تنتهي ليلا نهارا.





وأنهى وزير التربية والتعليم رسالته قائلا : تمنياتي بالتوفيق وان شاء الله تسير كل الامور على ما يرام وسوف نعلن التفاصيل تباعا.







