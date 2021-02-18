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اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الخميس 18 فبراير 2021 فى البنوك.. تعرف عليها

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:01 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم، الخميس 18 فبراير 2021، فى البنوك العاملة فى مصر.


سجل سعر الدولار فى البنك المركزى 15.56جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار فى بنوك "مصر إيران للتنمية، الكويت الوطنى NBK، البركة، المصرى الخليجى، المصرف المتحد، الأهلى الكويتى بيريوس، المشرق، التنمية الصناعية، كريدى أجريكول، المصرف العربى الدولى، فيصل الإسلامى، المصرى للتنمية الصادرات، قناة السويس، اتش اس بى سى HSBC، مصر، الأهلى" نحو 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.


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وسجل سعر الدولار اليوم  فى بنوك "التجارى الدولى CIB، الإسكندرية، بلوم، التعمير والإسكان، الاستثمار العربى، قطر الوطنى، الإمارات دبى الوطنى، الأهلى المتحد" نحو 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار فى بنوك "العربى الأفريقى الدولى، العقارى المصرى العربى، أبوظبى الأول FAB" نحو 15.55 جنيه للشراء و15.65 جنيه للبيع.
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