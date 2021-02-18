جريمة تهز الإسماعيلية .." فراويلا " انتهز صلاة الفجر لقتل وكيل الزراعة الأسبق وزوجته

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة الاسماعيلية، من كشف غموض واقعة العثور علي جثمان زوجين مقتولين بمنزلهما بقرية سرابيوم التابعة لمركز فايد.





واستطاعت مباحث مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالشوارع المحيطة لمنزل القتيلان، من تحديد هوية قاتلى وكيل وزارة الزراعة الأسبق وزوجته، وتم ضبط الجناة.





وكشفت مصادر مطلعة، ان غرض ارتكاب الواقعة، هو السرقة، وان القاتل واحدا من جيران القتيل، وشهرته فراويلا، وكان يعيش بالقاهرة، وجاء إلي قرية سرابيوم واستقر بها مؤخرًا واستعان بصديق له من مدينة فايد، في تنفيذ جريمته، التى ارتكبها أثناء سرقة منزل الضحية، وقت صلاة الفجر.





وكشفت التحريات أن القاتل وشريكه، كان يسرقان الضحية وقت صلاة الفجر، وعند ذهاب الضحية لصلاة الفجر في المسجد، شاهد الجانى، فتم قتله بآلة حادة على رأسه، وطعنات بالجسم، وعند محاولة الجانى وشريكه من سرقة المنزل، استيقظت الزوجة، فتم قتلها أيضًا من قبل الجانى وشريكه.





وشيع أهالى قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح أول أمس الثلاثاء جنازة وكيل وزارة الزراعة السابق وزوجته اللذين قتلا غدرًا بدافع السرقة.





وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية قررت التصريح بدفن جثتى وكيل وزارة الزراعة السابق وزوجته عقب تشريحهما، وكانت النيابة العامة قررت عقب الانتهاء من معاينة جثتى وكيل وزارة الزراعة السابق وزوجته نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى القصاصين المركزى وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط المتهمين،





كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الإسماعيلية ، تفاصيل العثور علي جثة زوجين داخل منزلهما بقرية سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت المصادر ان الزوج وكيل مديرية الزراعة سابقا، وكبير عائلة ال عامر بقرية سرابيوم، و أن الجريمة وقعت خلال توجهه لأداء صلاة فجر اليوم.

وأشارت المصادر إلي أن المجني عليه ويدعي محمد عامر، اعتاد علي اداء صلاة الفجر بالمسجد علي مدار السنوات السابقة، لافتة الي ان واقعة قتله حدثت قبل اذان الفجر، حيث استيقظ وتوضأ للذهاب الي المسجد، كما اعتاد يوميا إلا أنه تفاجأ باخد الأشخاص يحاول سرقة المنزل، وباغته أحد الأشخاص بضربه بآلة حادة علي الرأس ثم سدد له عدة طعنات متتالية في البطن تسببت في وفاته.

وبحسب المعاينة المبدأية فإن الجاني صعد الي المنزل ونفس جريمة أخري بقتل زوجة المجني عليه سيدة في السبعينيات من العمر وسدد لها عدة طعنات متتالية في البطن أيضا تسببت في وفاتها في الحل.

وقال بعض جيران المجني عليهما أن الشرطة تعاين حاليًا الكاميرات الموجودة بمحيط المنزل بشارع 2 بمنطقة سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد كما تستمع لأقوال بعض جيران المجني عليهما وفحص علاقاتهم والمترددين عليهما.

واكتشف أحد الجيران الواقعة ظهر اليوم الاثنين خلال توجهه لهم بالمنزل وأبلغ الشرطة علي الفور. وقالت مصادر أمنية أنه جري نقل جثتي مسن وزوجته إلي مشرحة مستشفى القصاصين المركزي لمعرفة سبب الوفاة.

وأضافت المصادر أن معاينة رجال المباحث ومناظرتها الجثامين أكدت وجود شبهة جنائية في الواقعة، فيما تكثف المباحث الجنائية من تحرياتها لمعرفة سبب الوفاة.

وكشفت المصادر عن أن الزوج ويدعى محمد عامر 65 وكيل مديرية الزراعة بالإسماعيلية سابقا وزوجته ع.م.ع 73 سنة ربة منزل عثر عليهما مقتولين داخل منزلهما بقرية سرابيوم بمدينة فايد. وقالت المصادر إن الزوج مصاب بطعنات بالبطن وجرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم والزوجة مصابة بطعنات بالبطن وجرح بالرأس.

وبحسب جيران المجني عليهما فإنهما يعيشان بمفردهما داخل المنزل منذ وفاة نجلهما منذ سنتين تقريبا.

وانتقل فريق نو رجال البحث الجنائي برئاسة اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية والمقدم محمد الفرماوي رئيس مباحث فايد انتقل لمكان الواقعة.

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