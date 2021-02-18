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اقتصاد

أسعار النفط ترتفع بفعل مخاوف من تضرر إنتاج الخام الأمريكي بسبب البرودة في تكساس

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:16 ص
صدى البلد
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وكالات

ارتفعت أسعار النفط مجددا الخميس 18 فبراير لتبلغ أعلى مستوياتها في 13 شهرا، إذ شهدت الأسواق عمليات شراء جديدة بفعل مخاوف من أن الطقس البارد المفاجئ في تكساس قد يعطل إنتاج الخام الأميركي لأيام أو ربما لأسابيع.

وصعد خام برنت 89 سنتا أو ما يعادل 1.4% إلى 65.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:24 بتوقيت جرينتش، ملامسا أعلى مستوياته منذ 20 يناير 2020. وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا أو ما يعادل 1.1% إلى 61.80 دولار للبرميل مسجلة أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير 2020.

وارتفع الخامان القياسيان نحو دولار أمس الأربعاء وربحا ما يزيد عن 6% منذ إغلاقهما الخميس الماضي.


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وظلت شركات إنتاج النفط وتكريره مغلقة في تكساس لليوم الخامس أمس الأربعاء بعد برد قارس مستمر منذ أيام وأصدر حاكم الولاية أمرا بحظر صادرات الغاز الطبيعي في محاولة لتسريع وتيرة استئناف إمدادات الكهرباء.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 5.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 فبراير شباط إلى نحو 468 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض 2.4 مليون برميل.

ومن المقرر نشر بيانات مخزونات النفط من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم الخميس، متأخرة لمدة يوم بعد عطلة يوم الاثنين.

هذا وتلقى ارتفاع سعر النفط في الأشهر الأخيرة الدعم أيضا من شح الإمدادات العالمية، ما يرجع بدرجة كبيرة إلى تخفيضات الإنتاج التي تقوم بها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء في مجموعة أوبك+ التي تضم روسيا.

وقالت مصادر بأوبك+ لرويترز إن منتجي المجموعة سيخففون القيود على الإمدادات على الأرجح بعد أبريل نيسان نظرا لتعافي الأسعار.

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