ما عوائد مشروع الريف المصرى للشباب؟.. البرلمان يجيب

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري الحالي ، موقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عن طريق اجتماع عقده أمس بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.





وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم توجيه المحافظات بفتح باب التسجيل للمقاولين المحليين؛ لضمان الوصول لأكبر عدد ممكن من المقاولين الذين يمكن إسناد الأعمال إليهم، وأنه ستتم مشاركة قوائم كاملة تضم أسماء المقاولين المحليين بكل محافظة مع جهاز التعمير بوزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





ولكن ما الفوائد التى ستعود على الشباب والقرى من هذا المشروع؟ .. جاءت الإجابة على هذا السؤال من جانب عدد من أعضاء لجنتي الإدارة المحلية بمجلس النواب.





ويستعرض صدى البلد هذه الفوائد فيما يلي:





قال محمد الفيومى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع تطوير الريف المصرى، له العديد من المزايا والفوائد التي ستصب فى صالح المواطن البسيط.





وأكد "الفيومى" لـ"صدى البلد"، أن من أبرز هذه المزايا والفوائد هى توفير حزمة كبيرة من فرص العمل لشريحة ضخمة من المواطنين، تبدأ بأعمال المقاولات، التى من ضمنها "مصانع الإنتاج، وأصحاب المهن المختلفة، والحرف التى تعمل على تحريك عجلة الإشغالات العامة".





وتابع النائب قائلا: "المقاولون فى مصر سيكون لهم الأولوية فى هذا المشروع الضخم، لتطوير الريف، وسيفتح باب آخر لجميع الأعمال الأخرى".





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع تطوير الريف يشمل حوالى 4500 قرية فى خطة زمنية 3 سنوات تبدأ بهذا العام، لافتا الى أن المشروع هدفه رفع كفاءة البنية التحتية للقرى أو إنشاء بنية تحتية تتمثل فى توصيل الصرف الصحى والمياة والغاز والكهرباء وإنشاء مدارس ووحدات صحية وبطرية وغيرها.





ومن جانبه، ثمن النائب أيمن شكري، عضو مجلس النواب، تطوير الريف المصري وتغير وجه القرى بشكل متكامل، بحيث لا يتم العمل فقط في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن مشروع تطوير الريف يُعتبر بداية جديدة لتنظيم القري إداريًا وإتاحة الفرصة للاستثمار، خاصة وأنه يعاني منذ عقود من سوء التخطيط والتنمية.





وقال النائب أيمن شكري، عضو مجلس النواب، إنه لأول مرة في تاريخ مصر يتم تنفيذ مبادرة لتطوير الريف المصري كله في وقت واحد، وترصد لها الدولة نصف تريليون جنيه، وهو رقم قادر على تغيير وجه الريف المصري وإحداث نقلة نوعية كبيرة له وللقاطنين بهذه القرى والنجوع ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.





ولفت إلى أن إضافة تنمية القرى للمبادرة تمثل إنجازًا تاريخيًا، لأن هذه القرى لم تشهد تطورًا نوعيًا لصالح الإنسان الذي يعيش فيها منذ أكثر من 100 عام.





وأوضح أن الدولة المصري تسعى دائمًا إلى توفير معيشة أفضل لكل المواطنين، ويأتي ذلك من خلال توفير الخدمات الأساسي في كل القطاعات، فضًلا عن خفض معدلات الفقر وتوفير العديد من فرص العمل.



