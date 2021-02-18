وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الخميس 18 فبراير 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى .









وسجل سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات اليوم 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.





أسعار العملات الأجنبية بمستهل اليوم

سجل سعر اليورو 18.83 جنيه للشراء و19.06 جنيه للبيع.





وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.59 جنيه للشراء و21.86 جنيه للبيع.





اقرأ أيضا: حجم الشحن بالموانئ الصينية يشهد نموا مستقرا في عام 2020





وسجل الفرنك السويسرى 17.43 جنيه للشراء و 17.66 جنيه للبيع.





واستقرت كورنا سويدية 1.87 جنيه للشراء و1.89 جنيه للبيع.





أسعار العملات الآسيوية بمستهل الخميس



سجل ين يابانى نحو 14.71 جنيه للشراء و14.89 جنيه للبيع.





