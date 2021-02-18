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اقتصاد

وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:00 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الخميس 18 فبراير 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى .


وسجل سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات اليوم 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.


أسعار العملات الأجنبية بمستهل اليوم
سجل سعر اليورو 18.83 جنيه للشراء و19.06 جنيه للبيع.


وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.59 جنيه للشراء و21.86 جنيه للبيع.


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وسجل الفرنك السويسرى 17.43 جنيه للشراء و 17.66 جنيه للبيع.


واستقرت كورنا سويدية 1.87 جنيه للشراء و1.89 جنيه للبيع.


أسعار العملات الآسيوية بمستهل الخميس

سجل ين يابانى نحو 14.71 جنيه للشراء و14.89 جنيه للبيع.


وبلغ اليوان الصينى عند 2.41 جنيه للشراء و2.42 جنيه للبيع.
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