رئيس مدينة الطود يتابع تبطين ترعة الكلابية بجنوب الأقصر ..صور

تفقد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الاقصر قري العديسات بحري والطود غرب ومدينة الطود وذلك لمتابعة عدد من المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها داخل المركز .





وبدأ رئيس مركز ومدينة الطود جولته بمتابعة ألاعمال النهائية لتبطين وتطوير الجانب الشرقي لترعة الكلابية بطول ١٤٠ متر شمال كوبري الطود والانتهاء من اقامة سور بارتفاع ٧٠ سم بطول مساحة التبطين ،ضمن الخطة الاستثمارية للوحده المحلية لمركز ومدينة الطود بالتنسيق مع هندسة ري الأقصر .





كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود أعمال تنفيذ خط السيب بمحطة المعالجة بالعديسات بحري حيث يتم ربط خط العداية بقطر ٤٠٠ ملي بغرفة الغسيل والهواء بالبدايه والنهايه لخط السيب بقطر ٤٥٠ ملي بطريق المصلب بقرية العديسات بحري .





واكد الدكتور محمد محمود رزق للشركه المنفذة لاعمال الربط لخطوط السيب بالغرف سرعة الانتهاء من الأعمال الجاريه، وذلك لاعاده تحقيق السيولة المرورية بطريق المصلب بعد غلقه غلقا جزئي وتحويله الي طرق بديله .





كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود أعمال قطاع الكهرباء بقرية العديسات بحري بالتنسيق مع هندسة شبكة كهرباء الطود والعديسات. حيث يتم الانتهاء من صب قاعده خرسانية لكشك كهرباء ٣٠٠ ك .ف امبير بطريق المصلب ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود لعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ، والذي يساعد علي خدمة وإنارة ٤ اتجاهات مختلفه لطريقي المصلب وطريقي ترعة السلاميه .





كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود اعمال تركيب ٤٠ كشاف ليد ، وتركيب ٢٦ عامود جهد متوسط بمناطق مختلفه بالنجوع والعزب بقريه الطود غرب.





واختتم رئيس المركز جولته بمتابعة اعمال الحمله الميكانيكية بالمركز برئاسة عبد العزيز محمد احمد رئيس الحمله برفع الاتربة والمخلفات الصلبه ومخلفات الزراعات الملقاة بطريق السلامية.