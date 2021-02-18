ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

القانون يجرم ختان الإناث والعقوبة تصل للسجن المشدد لـ 10 سنوات

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:23 ص
السجن المشدد
السجن المشدد
Advertisements
القسم السياسي
قامت وحدة مناهضة ختان الإناث بمجلس الشباب المصري ورشة عمل تحت عنوان ختان الإناث عادة أم عبادة "نحو تطبيق أكثر فعالية لمكافحة ختان الإناث".

وناقشت الورشة الآثار والأضرار الجسدية والنفسية التي يسببها ختان الإناث، إضافة لدور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي لهذه القضية، وخرجت التوصيات بضرورة العمل على وضع استراتيجية وطنية لمناهضة ختان الإناث بمشاركة منظمات المجتمع المدني الفاعلة والمتخصصين، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية والتشارك الإيجابي مع الأحزاب والمؤسسات المجتمعية للنزول إلي الشارع المصري في حملات توعية الأسر وأن المشكلة لات كمن في تغليظ القوانين والتشريعات، ولكن الأهم هو آليات تنفيذ هذه القوانين.

وفى هذا الصدد وجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 ظاهرة ختان الإناث والمُعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2016 بحسم، وذلك بعقوبات تصل إلي السجن المشدد، لاسيما حال التسبب فى عاهة مستديمة أو أدى ذلك إلى الوفاة. 
 
ونصت القانون فى المادة 242 مكرر من القانون رقم 58 لسنة 1937 حيث تقضي بأنه مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7  سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء بدون مبرر طبي. 
 
وتكون العقوبة، وفقا للمادة ذاتها، السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضي ذلك الفعل إلي الموت. 
 
وحددت المادة 242 مكرر (أ) من قانون العقوبات بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء علي طلبه علي النحو المنصوص عليه بالمادة ( 242) مكررا من هذا القانون.
 
يضاف إلى القانون الفرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أن "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
 
ويشير القانون السجن المؤبد والسجن المشدد لوضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا. 
 
ويشير القانون إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقًا مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد واقعة أسوان.. 8 حالات تطيح بـ السارق للحبس مع الشغل وفقا للقانون

نهائيا.. الحكومة توافق على قانون الأحوال الشخصية.. تعرف على المواد

من 5 سنوات لـ المشدد .. عقوبات رادعة لكل من يجري ختانًا لأنثى

ليست كافية.. نائب يعلق على تغليظ عقوبة ختان الإناث إلى السجن 20 عاما

مقترح برلماني بإضافة تعهد بعدم ختان الإناث ضمن ورقة تسجيل الطفلة

بعد تغليظ عقوبة ختان الإناث.. برلمانية: يدل على قوة رصد الحكومة لمشكلات المجتمع

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الخميس 17 فبراير 2020

حكم أداء الصلاة بقصار السور.. فيديو

ميدو: منافس الزمالك بتاع سحر وشعوذة .. ومطالب فرجاني المادية ستحدث أزمة

حالة الطريق الدائري الآن.. نشرة مرور الطرق الصحراوية والرئيسية

غير العدس.. 4 أنواع من الشوربة تمنحك الشعور بالدفء

محمد يوسف: لا يصح التشكيك في قدرات مدرب فاز ببطولة قارية.. وموسيماني صاحب قدرات كبيرة

Advertisements

مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين في حادث تصادم أتوبيس بمقطورة نقل على طريق أسوان /أبو سمبل

وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة حول استكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات

علامات الشخص المحسود .. وهذه أدعية الوقاية

خلال ليلة قارسة البرودة .. مصرع أم وابنتها أثناء محاولة البحث عن مصدر دفء

أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة لسنوات .. الإفتاء تكشف عنها

قرار عاجل من التعليم لتأهيل وتنمية قدرات واضعي امتحانات الدبلومات الفنية

ميدو: منافس الزمالك بتاع سحر وشعوذة .. ومطالب فرجاني المادية ستحدث أزمة

العائد من الموت| طبيب حير العالم بتجاربه الروحية.. دفن نفسه في التراب لمدة 28 يوما وخرج حيا

عفت نصار: يجب إيقاف الشناوي.. ومونديال الأندية بطولة شرفية

أقل سعر من شهرين .. الذهب يتراجع بشدة اليوم الخميس

أخبار الرياضة.. الأهلي: مينفعش تبقى في ثانوي وتنتقد باحث ماجستير.. ميدو: منافس الزمالك بتاع سحر وشعوذة.. القصة الكاملة لأزمة بلال ومصطفى محمد

سعر الذهب اليوم الخميس 17 فبراير 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل يصيب والدته بطلق ناري مميت أمام إخوته الثلاثة.. تفاصيل

مصنوعة من الذهب.. سعر خرافي لـ ساعة سميرة سعيد في أحدث ظهور لها

خلال ليلة قارسة البرودة .. مصرع أم وابنتها أثناء محاولة البحث عن مصدر دفء