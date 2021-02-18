الري: الانتهاء من تأهيل الــ ١٠٠٠ كيلومتر الأولى من الترع.. تطوير المنظومة بواحة سيوة ووضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف

وزير الري يستعرض أعمال تأهيل الترع والمساقى والرى الحديث بالقرى المشمولة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

مواصلة العمل على تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع









عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مصلحة الرى، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الرى، والدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، والمهندس محمود السعدى، مستشار الوزير لإدارة المياه.









وأوضح الدكتور محمد عبد العاطى أنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لمصلحة الرى، وعلى رأسها المشروع القومى لتأهيل الترع، ومشروع التحول من نظم الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث، ومناقشة مشروعات تطوير المساقى وإدخال مشروعات الرى الحديث بالمراكز الـ (51) المشمولة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".









وصرح بأنه تم الانتهاء حتى تاريخه من تأهيل ترع بأطوال تزيد على ١٠٠٠ كيلومتر، وجار تنفيذ ترع بأطوال ٤٠٠٠ كيلومتر أخرى، كما وجه بضرورة الالتزام بعمليات ضبط جودة التنفيذ، مع استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، والالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.









جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت المشروع القومى لتأهيل الترع، والذى يستهدف تأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبة بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، بهدف تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها.









واستعرض الدكتور محمد عبد العاطى خلال الاجتماع، الإجراءات الحالية لتطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعى، موضحًا أن وزارة الموارد المائية والرى بدأت في تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل "الزيتون والنخيل"، حيث يجري العمل فى تعلية وتدعيم وتكسية الجسور المشتركة بين المصارف وبركة سيوة.









وكان وزير الموارد المائية والري قام بعمل زيارة لواحة سيوة فى شهر أكتوبر الماضى، حيث تم عقد اجتماع مع شيوخ القبائل، وزيارة جميع المواقع وبحث المشكلات بالواحة، وقد تلا ذلك وضع خطة لتطوير منظومة الرى والصرف بالواحة تحت مسمى مشروع "تطوير منظومة الآبار والمياه والصرف بواحة سيوة"، كما تم عمل إصلاح هيكلى لإدارات الرى بالواحة بدمجها فى إدارة واحدة متكاملة، الأمر الذى يسمح بإدارة منظومة الرى والصرف بشكل متكامل ومنعًا لتشتت المسئوليات.