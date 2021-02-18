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أخبار العالم

وزير خارجية الصين يؤكد أهمية حل مشكلة نقص اللقاحات وزيادة المساعدات للدول النامية

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:59 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" أهمية تعزيز التعاون في مكافحة فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19)، وحل مشكلة نقص اللقاحات وزيادة المساعدات المقدمة إلى الدول النامية. 
وقال وانغ -في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن عبر الفيديو تحت عنوان "ضمان الحصول العادل على لقاحات كوفيد-19 في إطار حالات الصراعات وانعدام الأمن"- إنه يتعين التمسك بوضع حياة الشعوب وصحتها فوق أي اعتبار وتعزيز التعاون في مكافحة كوفيد-19، والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخلق بيئة ملائمة لمكافحة كوفيد-19، وحل مشكلة نقص اللقاحات وزيادة المساعدات المقدمة إلى الدول النامية، ودعم التنسيق وإفساح المجال كاملًا أمام دور منظمة الأمم المتحدة. 
وأضاف وانغ -وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم /الخميس/- أن الصين اتخذت إجراءات ملموسة لتعزيز التوزيع العادل للقاحات المضادة لكوفيد-19، مشددًا على أن الصين لم تسع مطلقًا إلى تحقيق أهداف جيوسياسية في تعاونها الدولي بشأن اللقاحات، ولم تضع في اعتبارها أي حسابات لأي مكاسب اقتصادية، ولم تربط هذا التعاون بشروط سياسية مطلقا، وأن "أكثر ما يشغل الصين هو جعل اللقاحات منفعة عامة تتوفر بتكلفة ميسورة لشعوب جميع الدول". 
وتابع وانغ أن الصين تعتزم مواصلة العمل مع جميع الأطراف وتعزيز التعاون بشأن اللقاحات والوقاية من المرض والسيطرة عليه. 
ع م م
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