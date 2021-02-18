بعد محادثته مع بايدن.. نتنياهو يعقد جلسة خاصة للحكومة لهذا السبب

أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن رئيس الوزراء نتنياهو، سيعقد مساء اليوم جلسة خاصة، وذلك في أعقاب محادثته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الخميس، أن الجلسة سيشارك فيها الى جانب الوزراء، كبار قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وكبار موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة، ستتمحور الجلسة حول مناقشة موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الإتفاق النووي مع إيران، والخلافات بين البلدين بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي السياق، ذكرت قناة "كان" العبرية، أن الرئيس بادين أكد لنتنياهو التزامه بالحفاظ على أمن إسرائيل، وتحسين العلاقات بين البلدين.

وأشارت القناة الى أن بايدن هاتف مساء أمس رئيس الوزراء نتنياهو، وكان هو أول زعيم بالشرق الأوسط يهاتفه الرئيس الأمريكي الجديد.