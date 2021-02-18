البتكوين تستكمل سلسلة الارتفاعات وتحلق فوق 52 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها

ارتفعت البتكوين فوق مستوى 52000 دولار للمرة الأولى في تاريخها، حيث ارتفعت العملة المشفرة إلى مستوى قياسي بلغ 52340 دولارًا.

هذا وتم اختراع البتكوين في عام 2009 ، بعد وقت قصير من الأزمة المالية العالمية، مع تحول ضمن الاحتجاجات ضد النظام المصرفي إلى شيء من "الذهب الرقمي" الذي بدأ في جذب المستثمرين العاديين.





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وفي وول ستريت ، يبدو أن البنوك الاستثمارية الكبرى تتجه نحو عملة البتكوين. حيث قال JPMorgan مؤخرًا إنه يبحث بجدية هذه الفئة من الأصول، كما أظهر Goldman Sachs أيضًا اهتمامًا بالعملات المشفرة.

هذا واتخذت شركات مثل PayPal و Mastercard خطوات مهمة لدعم العملات المشفرة. وقالت Tesla الأسبوع الماضي إنها استثمرت 1.5 مليار دولار في Bitcoin وتخطط لقبول العملة الرقمية كدفعة لمنتجاتها.