الامتحانات والخريطة الزمنية للترم الثانى على مائدة "الأعلى للجامعات" السبت.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف الصادرة اليوم، الخميس.
موقع صدى البلد
بمشاركة ماكرون.. الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة للمجتمع الدولى بشأن لقاحات كورونا
الأهرام
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى
الامتحانات والخريطة الزمنية للتيرم الثانى على مائدة "الأعلى للجامعات".. السبت
المصرى اليوم
وزير البترول: توقيع 10 عقود جديدة للبحث والتنقيب عن الذهب فى صحراء مصر
الشروق
السفير الفرنسي: أمن بلادى يبدأ فى مصر
اليوم السابع
التموين: 2552 محلا يشارك فى الأوكازيون الشتوى وضبط 290 عرضا وهميا
أخبار اليوم
الإفتاء تطلق هاشتاج "تنظيم النسل جائز" للتأكيد على جواز منع الحمل
الهلال اليوم
ارتفاع جديد فى حالات الشفاء من فيروس كورونا
الوطن
فرجاني ساسي يقود الزمالك لفوز قاتل بثنائية على الإسماعيلي
روسيا اليوم
ترامب: لن أعود لتويتر وسأطلق منصة تواصل اجتماعى خاصة بي