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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل 621 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:10 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، 621 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع ارتفاع عدد الإصابات في عدد كبير من المصانع والمستشفيات. 
وذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية، أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية يسجل أكثر من 600 إصابة لليوم الثاني على التوالي.
وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن من بين الإصابات الجديدة 590 إصابة محلية؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 85,567 إصابة، مضيفة أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة إضافية بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 1,544.
وقالت السلطات الصحية إنها تراقب عن كثب أحدث زيادة في حالات الإصابة بالفيروس لمعرفة ما إذا كان ذلك علامة مبكرة على عودة ظهور الفيروس أو نتيجة زيادة الاختبارات بعد موسم العطلات.
وشكلت سلسلة من الإصابات في المصانع والمستشفيات تحديات لجهود البلاد لمكافحة الفيروس، خاصة بعد تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي لأصحاب الأعمال منذ يوم /الإثنين/ الماضي.
وحذرت السلطات من ارتفاع محتمل في الحالات الجديدة المرتبطة بالسفر خلال عطلة رأس السنة القمرية، قائلة إنها قد تشدد القيود إذا استمر عدد حالات الإصابة الجديدة في الزيادة، حيث ووصل عدد المرضى الذين يعانون من أعراض خطيرة في جميع أنحاء البلاد إلى 161 مريضا، بتراجع قدره 8 أشخاص عن اليوم الذي سبقه
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