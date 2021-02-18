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أخبار العالم

لبنان يسمح بعودة مواطنيه العالقين على الحدود مع سوريا

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:29 ص
الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية السورية
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قسم الخارجي
قرّرت الحكومة اللبنانية السماح لمواطنيها العالقين على الحدود السورية والراغبين في العودة إلى بلادهم بالدخول، بعد مناشدتهم السلطات بذلك. 

وغرد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم عبر "تويتر" قائلًا: "بعد مناشدة اللبنانيين العالقين على الحدود اللبنانية – السورية، أجرينا اتصالات بالامن العام ووزير الصحة ومدير مكتب رئيس الحكومة للسماح لهم بالدخول الى لبنان واجراء فحص ال PCR عند الحدود اللبنانية، وهذا ما حصل واتخذ القرار بالسماح بعودتهم". 

وأعلن بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، استقالته، من رئاسة المجلس الأعلى للطائفة، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس المنعقد منذ الساعة السابعة، وبالتالي يصبح المجلس الأعلى لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك، بحكم المنحل. 

وبحسب قناة الجديد اللبنانية، ‏يعد ملحم الرياشي وروجيه نسناس ونقولا صحناوي وميشال موسى وجورج عقيص أبرز المؤيدين لرفع الغطاء عن المجلس الأعلى الكاثوليكي حيث انضم اليهم ميشال ضاهر وسليم جريصاتي وميشال فرعون باجتماع الهيئة التنفيذية للمجلس الذي يعقد عبر تقنية الزوم مع البطريرك العبسي.  

ووفق ماذكرته وكالة اخبار اليوم اللبنانية ان تلك الخطوات تأتي في وقت تشهد الانتخابات المقررة للمجلس في مارس المقبل، خلافات كبيرة بين الاطراف السياسية، تتعلق بمنصب نائب الرئيس، حيث فشلت كل المحاولات من أجل إيجاد الحلول أو التوافق على حل او على نائب رئيس مستقل، الامر الذي أثار غضب البطريرك العبسي ودفعه إلى اتخاذ خطوة الاستقالة من رئاسة المجلس الأعلى. 
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