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حوادث

تفاصيل جديدة في مذبحة سرابيوم.. لغز مقتل وكيل الزراعة الأسبق وزوجته

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:52 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
كشف مصادر أمنية بمديرية أمن محافظة الإسماعيلية، تفاصيل جديدة في واقعة ضبط الجناة في حادث العثور علي جثة وكيل وزارة الزراعة الاسبق بالمحافظة وزوجته داخل منزلهما بقرية سرابيوم و في واقعة "مذبحة سرابيوم" والتي راح ضحيتها مسن في السبعينات من العمر وزوجته.

وقالت المصادر إنه تم بتفريغ كاميرات المراقبة بالشوارع المحيطة بالمنزل، وتم تحديد هوية الجناة، وبتفتيش منزلهما، عثر علي مبالغ مادية ومصوغات ذهبية، والقي القبض عليهما واستعادت الأجهزة الأمنية مسروقات الضحايا.

وبدأت مباحث شرطة مركز فايد في التحقيق معهما ومناقشتهما في تفاصيل ارتكاب الواقعة.

وكان أمر اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء رشاد الغمراوي مدير أمن الإسماعيلية، والعميد خالد حبيب رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث فايد لكشف الجريمة.

وألقت وحدة مباحث مركز شرطة فايد برئاسة المقدم محمد الفرماوي القبض علي شخصين المتهمين بارتكاب واقعة قتل مسن وزوجته بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء.

وخلال الساعات الماضية نجح ضباط البحث الجنائى في تحديد هوية أحد المتهمين، وبعد رصد تحركاته تمكنت مأمورية مكبرة من القبض عليه والقبض علي المتهم الثاني.

وكشفت المعلومات الأولية عن أن أحد جيران المجني عليهما وصديق له هما من ارتكبا الحادث لسرقة مبلغ مالي من داخل منزلهما مشيرة الي المتهم الأول وشهرته "فراويلا" من أبناء القرية وانتقل للإقامة خارجها منذ فترة طويلة وعاد واستقر بها قريبا، استعان بأحد أصدقائه لارتكاب الواقعة.

وكانت قد استيقظت قرية سرابيوم بالإسماعيلية علي جريمة بشعة بالعثور علي جثمان مدير سابق بالزراعة وزوجته مقتولين داخل منزلهما بالقرية.

وبحسب المعاينة الأولية فإن الجناة ارتكبوا جريمتهم خلال توجه المجني عليه لأداء صلاة الفجر بعد اكتشافه وجودهم وقررت التخلص من زوجته أيضا.
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