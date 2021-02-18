نشرة مرور الجيزة.. استقرار الحالة على جميع الشوارع والميادين

شرحت مصادر الحالة المرورية الصباحية اليوم الخميس في شوارع وميادين محافظة الجيزة.





وتشهد كل الطرق الرئيسية والشوارع والميادين في الجيزة استقرار تام في الحالة المرورية بدون تأثيرات على الحركة.





حيث تستقر الحركة المرورية على محور 26 يوليو أعلى مناطق ميدان لبنان وسفنكس، وكذلك كوبري 15 مايو حتى مناطق القاهرة.





وتستقر الحالة المرورية في شارعي جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبدالعزيز، لا سيما استقرار الحركة في شارع أحمد عرابي.





بينما يشهد شارعي الهرم وفيصل استقرار تام في الحركة المرورية بالاتجاهين حتى مناطق ميدان الجيزة وشارع شارل ديجول.





وتستقر الحالة المرورية على كورنيش النيل، حيث تستقر الحركة على شارع البحر الأعظم، وشارع النيل السياحي، ومناطق الدقي والكيت كات وإمبابة والوراق.



