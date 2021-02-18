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ديني

مبروك عطية يشرح الحالة الوحيدة التى يباح فيها الإجهاض.. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:41 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
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محمود ضاحي
قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي إن الإجهاض إنزال جنين من بطن أمه قبل أن يستوفي أشهر الحمل ولا يجوز إلا في حالة واحدة وهو أن يكون في الجنين خطرا على حياة أمه، وأباح العلماء ذلك لأن حياة الأم حقيقية والمولود ظنية قد ينزل ميتا وقد يكون حيا، ونضحي بالمشكوك فيه من أجل الموجود والحقيقي واليقين لا يضحى به، وهذا ليس كلاما سياسيا ولكنه صلب الدين.

وأوضح عطية خلال لقائه على فضائية "إم بي سي مصر" أن أحد علماء الأزهر الشريف الدكتور أحمد طه ريان توفي بالكورونا، فهذا الميكروب لا يفرق بين أمي وعالم، هي سنة الحياة، ينبغي الأخذ بالأسباب.

وأكد الدكتور مبروك عطية، أن الزواج مهم لاستمرارية الحياة، فمن استطاع الباءة أو الزواج فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام، والغنى شرط للزواج، ومقولة "خدوهم فقراء يغنيكم الله" ليست صحيحة ولا يوجد سند ديني لها، مشيرا إلى أن سيدنا زكريا عندما دعا الله بأن يرزقه بالذرية، فرزقه الله بابن واحد فقط، ولكنه ابن مبارك فيه.

وقال: "من يقولون الولد بيجى برزقه، فيها فساد كبير لعدم فهمها وترديدها بشكل لا يليق، ويجب أن نقول إن كلمة الرازق اقتصرت على الله عز وجل فقط، فإن ذلك ليس صحيح، فالله هو خير الرازقين، والإنسان أو الأب أو ولي الأمر هو رازق بيته، يسعى من أجل توفير رزق الله إلى أهل بيته".

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