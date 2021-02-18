مع الحصان بالفستان الأبيض.. ناهد السباعي تثير إعجاب متابعيها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت ناهد السباعى فى الصورة مع حصان وارتدت فستانا باللون الأبيض مما آثار إعجاب متابعيها.





وشاركت ناهد السباعي مؤخرًا في ‫مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.