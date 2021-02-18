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أخبار البلد

سعفان: تحصيل 229 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالرياض

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:05 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
كلف وزير القوي العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة مستحقات ورثة المواطن المصري "أحمد .س.ر.أ" والذي كان يعمل لدى إحدى المؤسسات بالرياض وقد وافته المنية وهو على رأس العمل، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول. 

وقال هيثم سعد الدين، في بيان، الخميس، إن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق  العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه بالمتابعة مع إدارة المؤسسة التي كان يعمل  بها المواطن "أحمد .س.ر.أ" للوقوف علي بيانات ملف العمل ومستحقاته تبين أن ورثة المذكور يستحقون مبلغ  55090 ريالًا سعوديًا، أي ما يوازي 229 ألف جنيه مصري تقريبًا، وتم تحويله إلى حساب مستحقات ورثة المصريين المتوفين التابع لسفارة مصر بالرياض تمهيدا لتحويلها إلى ذويه بمصر. 
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