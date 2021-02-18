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فن

بإطلالة صباحية.. درة تخطف الأنظار عبر انستجرام

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:50 ص
درة
درة
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ندى فكري
نشرت الفنانة درة صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

وظهرت "درة في الصورة بإطلالة صباحية حيث ارتدت نظارة شمس و تركت شعرها منسدلا علي كتفيها مما اثار اعجاب متابعيها. 

وتعود درة بعدها لاستكمال آخر يومين في تصوير فيلمها "الكاهن".

فيلم "الكاهن" يشارك مع درة كل من النجوم محمود حميدة وإياد نصار فتحي عبد الوهاب وحسين فهمي جمال سليمان والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن، وتستعد النجمة درة في الوقت نفسه لبداية تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "بين السما والأرض"، من بطولة هاني سلامة ويخرجه ماندو العدل ويكتبه إسلام حافظ ومن إنتاج سينرجي.

المسلسل يعتبر استمرارا لخطة شركة سينرجي في الجمع بين النجوم في عمل وأحد وخصوصا أن كل منهما قدم البطولة المطلقة في أعمال سابقة.
بإطلالة صباحية.. درة تخطف الأنظار عبر انستجرام
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