التجاري الدولي يحصد شهادتي ISO 27001-IEC وPCI-DSS

تكليلًا لجهود البنك التجاري الدولي – مصر CIB المتواصلة لتعزيز أنظمة أمن المعلومات، وحرصه الدائم على ضمان سرية البيانات وأصول العملاء، تمكّن البنك من حصوله على شهادتي (PCI-DSS 3.2) و (ISO-IEC 27001).





حصل البنك على شهادة (PCI-DSS 3.2)، من خلال مؤسسة عالمية في مجال تقييم معايير الأمن للمؤسسات (QSA)، والتي تم تأهيلها من قِبل مجلس معايير أمن صناعة بطاقات الدفع "PCI" للتحقق من التزام البنك بمعايير إصدار البطاقات.





وتختص الشهادة بمعيار أمن البيانات للمؤسسات ذات نشاط إصدار بطاقات الدفع، مما يؤكد شدة الإجراءات الأمنية التي يتبعها البنك لحماية البيانات الخاصة للعملاء، سواء المطبوعة على البطاقة أو المخزنة على الرقاقة المغناطيسية، بالإضافة إلى ضمان سرية بيانات البطاقة عند التعامل مع التجار وغيرهم من مقدمي الخدمات المعنية ببطاقات الدفع.





بينما حصل على شهادة الآيزو ISO/IEC 27001:2013، من هيئة المواصفات البريطانية BSI، والمعتمدة من قبل هيئة الإعتماد البريطانية UKAS.





وتُعد شهادة الآيزو ISO/IEC 27001:2013 من أكثر الشهادات الموثوقة والمعتمدة عالميًا لأمن المعلومات، والحصول على هذه الشهادة يؤكد التزام البنك بتطبيق أعلى ضوابط ومعايير أمن المعلومات والحوكمة الامنية.





هذا ويؤكد حصول "التجاري الدولي" على الشهادتين لعدة مرات متتالية نجاحه في استكمال جميع المتطلبات الأمنية، والتزامه بواحدة من أكثر المعايير الأمنية الصرامة في العالم، مما يعزز مكانة البنك الرائدة في القطاع المصرفي نظرًا لتوفيره كافة سبل وإجراءات الأمان لعملائه.





وفي هذا السياق، أكدت شاتسي حسن، الرئيس التنفيذي للأمن المؤسسي بالبنك التجاري الدولي – مصر، أن البنك يحظى بسجل حافل من الإنجازات في مجال أنظمة أمن المعلومات.





وأضافت "شاتسي" أن حصول البنك على شهادة ISO 27001) ) يبرهن على إلتزامه بتنفيذ برنامج شامل وواسع لضمان تطبيق جميع ضوابط أمن المعلومات، والتقييم المستمر لجميع المخاطر المتعلقة بإدارة البيانات الحساسة، مما يضمن تجنب الخسائر المالية والآثار القانونية الناتجة عن الخروقات الأمنية.





في السياق ذاته، أوضحت الرئيس التنفيذي للأمن المؤسسي بالبنك التجاري الدولي – مصر، أن الحصول على شهادة (PCI-DSS 3.2) تؤكد جهود البنك لحماية بيانات حاملي بطاقات CIB، مما يساهم في الحفاظ على ثقة العملاء من خلال تطبيق أعلى مستوى من الأمان، مما يجعل الأنظمة أقل تعرض لأي هجمات إلكترونية بسبب عمليات الفحص الأمنية المستمرة.