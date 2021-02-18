ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

التجاري الدولي يحصد شهادتي ISO 27001-IEC وPCI-DSS

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:53 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد عبد القوى

تكليلًا لجهود البنك التجاري الدولي – مصر  CIB المتواصلة لتعزيز أنظمة أمن المعلومات، وحرصه الدائم على ضمان سرية البيانات وأصول العملاء، تمكّن البنك من حصوله على شهادتي (PCI-DSS 3.2) و (ISO-IEC 27001).


حصل البنك على شهادة (PCI-DSS 3.2)، من خلال مؤسسة عالمية في مجال تقييم معايير الأمن للمؤسسات (QSA)، والتي تم تأهيلها من قِبل مجلس معايير أمن صناعة بطاقات الدفع "PCI" للتحقق من التزام البنك بمعايير إصدار البطاقات.


وتختص الشهادة بمعيار أمن البيانات للمؤسسات ذات نشاط إصدار بطاقات الدفع، مما يؤكد شدة الإجراءات الأمنية التي يتبعها البنك لحماية البيانات الخاصة للعملاء، سواء المطبوعة على البطاقة أو المخزنة على الرقاقة المغناطيسية، بالإضافة إلى ضمان سرية بيانات البطاقة عند التعامل مع التجار وغيرهم من مقدمي الخدمات المعنية ببطاقات الدفع.


بينما حصل على شهادة الآيزو ISO/IEC 27001:2013، من هيئة المواصفات البريطانية BSI، والمعتمدة من قبل هيئة الإعتماد البريطانية  UKAS.


وتُعد شهادة  الآيزو ISO/IEC 27001:2013 من أكثر الشهادات الموثوقة والمعتمدة عالميًا لأمن المعلومات، والحصول على هذه الشهادة يؤكد التزام البنك بتطبيق أعلى ضوابط ومعايير أمن المعلومات والحوكمة الامنية.


هذا ويؤكد حصول "التجاري الدولي" على الشهادتين لعدة مرات متتالية نجاحه في استكمال جميع المتطلبات الأمنية، والتزامه بواحدة من أكثر المعايير الأمنية الصرامة في العالم، مما يعزز مكانة البنك الرائدة في القطاع المصرفي نظرًا لتوفيره كافة سبل وإجراءات الأمان لعملائه.


وفي هذا السياق، أكدت شاتسي حسن، الرئيس التنفيذي للأمن المؤسسي بالبنك التجاري الدولي – مصر، أن البنك يحظى بسجل حافل من الإنجازات في مجال أنظمة أمن المعلومات.


وأضافت "شاتسي" أن حصول البنك على شهادة ISO 27001) ) يبرهن على إلتزامه بتنفيذ برنامج شامل وواسع لضمان تطبيق جميع ضوابط أمن المعلومات، والتقييم المستمر لجميع المخاطر المتعلقة بإدارة البيانات الحساسة، مما يضمن تجنب الخسائر المالية والآثار القانونية الناتجة عن الخروقات الأمنية.


في السياق ذاته، أوضحت الرئيس التنفيذي للأمن المؤسسي بالبنك التجاري الدولي – مصر، أن الحصول على شهادة (PCI-DSS 3.2) تؤكد جهود البنك لحماية بيانات حاملي بطاقات CIB، مما يساهم في الحفاظ على ثقة العملاء من خلال تطبيق أعلى مستوى من الأمان، مما يجعل الأنظمة أقل تعرض لأي هجمات إلكترونية بسبب عمليات الفحص الأمنية المستمرة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لعنة الفراعنة.. زاهي حواس يروي مواقف عرقلت دراسة مومياء توت عنخ آمون

الفراعنة مش عمالقة.. زاهي حواس يكشف سر ضخامة الأهرامات والمعابد.. فيديو

بنك مصر .. حكاية 100 عام على تأسيس أول بنك مصري

حفيد طلعت حرب فى ضيافة مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس

ترشيحاتنا

الظهور الأول للسيارة كيا K8 على أرض الواقع بالشعار الجديد.. صور

خلال ليلة قارسة البرودة .. مصرع أم وابنتها أثناء محاولة البحث عن مصدر دفء

السعودية.. شاهد كيف تحولت المملكة لمدينة بيضاء.. فيديو وصور

في عيد ميلاده .. قصة هجوم زكي فطين عبد الوهاب على عمرو دياب وعادل إمام وبيع سيارته بسبب مرضه

إصابة 5 أشقاء في انفجار أسطوانة غاز بعقار بشبرا الخيمة

وفاة أكثر من 5000 إسرائيلي خلال شهر.. تل ابيب تشهد أكبر فاجعة خلال 20 عاما

Advertisements

أقل سعر من شهرين .. الذهب يتراجع بشدة اليوم الخميس

خريطة تساقط الأمطار.. الأرصاد: سنتعرض لمنخفض جوى آخر الأسبوع القادم.. فيديو

إهدار مبالغ طائلة لتنفيذ مشروعات طرق وكباري غير مطابقة للمواصفات.. الحكومة ترد

مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين في حادث تصادم أتوبيس بمقطورة نقل على طريق أسوان /أبو سمبل

علامات الشخص المحسود .. وهذه أدعية الوقاية

استخدمت 7 سكاكين.. سيدة تقطع رأس أمها وتطعنها 100 طعنة

أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة لسنوات .. الإفتاء تكشف عنها

خلال ليلة قارسة البرودة .. مصرع أم وابنتها أثناء محاولة البحث عن مصدر دفء

وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة حول استكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات

عبر بوابة مصر للاستكشاف.. إطلاق أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز

الدفاتر القديمة.. غضب أهلاوي عارم تجاه مدحت شلبي بسبب كهربا | ومحاميه: هيتحاسب بالقانون

ضربة لتل أبيب.. الاتحاد الأوروبي يسعي لإدراج الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من زكي لـ عمرو أديب.. مشاهير نجوا بأعجوبة من حوادث الرينج روفر في مصر | صور

أي بنت تقدر تجيب فستان بـ 2500 جنيه .. ياسمين صبري بين التريند والهجوم

مقارنة مفصلة بين رولزرويس جوست 2021 و2020 في السعودية | صور