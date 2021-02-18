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مرأة

طرق غير متوقعة لتخليص الجسم من السموم

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:59 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

5 طرق تساعدك على التخلص من سموم جسمك والعودة إلى صحتك مرة أخرى، إليك أبرزها وفقا لموقع "برايت سايد":

1. . اشرب الكثير من الماء
كلما شربت أكثر، زادت سرعة خروج السموم من جسمك عبر المسالك البولية فقط أضف 2 ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى لتر واحد من الماء ورجه. يشرب يوميا في الصباح.


2. تجنب السكريات المكررة
تتسبب السكريات المكررة والمحليات الصناعية في منع الجسم لعملية التمثيل الغذائي الطبيعي وتكوين الكثير من الجلوكوز في الدم، وبالتالي زيادة الوزن، وكذلك فرصة للإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.


3. . نظف الهواء من السموم
 تنقية الهواء فكرة جيدة فقد تدخل السموم والمواد السامة إلى منزلك من خلال النوافذ المفتوحة، لذا، للتأكد من أنك تتنفس هواءً نقيا، احصلى على جهاز لتنقية الهواء وسيقوم بهذه المهمة عليك كذلك نفض الغبار عن الأثاث وتنظيف الأرضية بممسحة مبللة بين الحين والآخر سيساعد أيضًا.


4. بدلا من قهوة الصباح، تناول الشاي الأخضر
 تجنب تراكم الكوليسترول السيئ وانتقل إلى شرب الشاي الأخضر أو أي شاي عشبي.


5. جرب الصيام من وقت لآخر
يمكن أن يساعد الصيام لمدة يوم أو يومين في تطهير الجسم من المواد الضارة، بالإضافة إلى إعداده لنظام غذائي أكثر صحة عن طريق خفض شهيتك.


المراجع: برايت سايد
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