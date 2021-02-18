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أخبار العالم

ضربة لتل أبيب.. الاتحاد الأوروبي يسعي لإدراج الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:02 ص
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
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سمر صالح
ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الخميس أن هناك مساع أوروبية، من أجل إدراج الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء التابعة للأمم المتحدة.

 
وقالت الصحيفة، صباح اليوم إن الاتحاد الأوروبي هو الذي يقف خلف المساعي التي تهدف إلى إدراج الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء التابعة للأمم المتحدة.

 
وأضافت الصحيفة، أن الإتحاد الأوروبي، هو الذي يمول هذه النشاطات، الهادفة لإدراج الجيش الإسرائيلي ضمن قائمة المنظمات المسيئة للأطفال، والتي تنكل بالأطفال وتعذبهم.

 
وزعمت صحيفة يسرائيل هيوم، أن هذه الحملة ضد الجيش الإسرائيلي مستمرة منذ حوالي عامين، مشيرة الى أن منظمات فلسطينية وأوروبية، تشارك بهذه الحملة. 
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