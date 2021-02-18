نشرة المرأة.. سعر خرافي لـ ساعة سميرة سعيد في أحدث ظهور.. أخطر 7 أشياء لا تعرفها في مطبخك

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرزها خلال التقرير الآتي:









غير العدس ..4 أنواع من الشورب تمنحك الدفء

يحرص الكثير من الأشخاص على تناول شوربة العدس بالأخص مع برودة الجو لكي تمنحهم الشعور بالدفء، ولكن لا يفضل البعض تناول شوربة العدس، لذا نقدم لكم من خلال هذا التقرير بعض أنواع ووصفات الشوربة التي تمنحك الشعور بالدفء للشيف شربيني.















هناك أشياء نستخدمها في هناك أشياء نستخدمها في المطبخ كل يوم، إنها عادية جدًا ويبدو أنها غير ضارة تمامًا، ولم نفكر مطلقًا في مدى خطورتها إليك وفقا لموقع "Bright Side" إليك أبرزها