نشرة المرأة.. سعر خرافي لـ ساعة سميرة سعيد في أحدث ظهور.. أخطر 7 أشياء لا تعرفها في مطبخك

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرزها خلال التقرير الآتي:
غير العدس ..4 أنواع من الشورب تمنحك الدفء
يحرص الكثير من الأشخاص على تناول شوربة العدس بالأخص مع برودة الجو لكي تمنحهم الشعور بالدفء، ولكن لا يفضل البعض تناول شوربة العدس، لذا نقدم لكم من خلال هذا التقرير بعض أنواع ووصفات الشوربة التي تمنحك الشعور بالدفء للشيف شربيني.
مصنوعة من الذهب.. سعر خرافي لـ ساعة سميرة سعيد في أحدث ظهور لها
حرصت الفنانة سميرة سعيد، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير.
تألقت سميرة سعيد، في الصور بإطلالة أنثوية أنيقة، حيث ارتدت فستانا قصيرا للغاية وذا أكمام طويلة باللون الأسود، ولكنه اتسم بأنه مصنوع من الجلد الذي يتصدر أحدث صيحات الموضة.
هناك أشياء نستخدمها في المطبخ كل يوم، إنها عادية جدًا ويبدو أنها غير ضارة تمامًا، ولم نفكر مطلقًا في مدى خطورتها إليك وفقا لموقع "Bright Side" إليك أبرزها
بـ 5 جنيهات.. أسرع حيلة لصبغ الشعر
كل سيدة تبحث عن المظهر المثالي، يمكنك منح شعرك لوك مختلف ومنح شعرك قسطًا من الراحة وتجربة بعض الأساليب الجديدة حقًا!
إليك وفقا لموقع "Bright Side" طريقة صبغ شعرك دون تدمير جماله الطبيعي، وإليك وصفات طبيعية لصبغ الشعر بمكونات طبيعية من مطبخك وبتكلفة لا تتعدى الـ 5 جنيهات.
تتسائل أغلب الأمهات: "هل مشايات الأطفال آمنة وتساعد الطفل على المشي أم لا؟".
وفقا لما نشره موقع "هيلثي"، دعت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) إلى فرض حظر على مشايات الأطفال ذات العجلات، لذلك، يجب على الآباء تجنب استخدام المشاية للحفاظ على سلامة الطفل.