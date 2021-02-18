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توك شو

إزاي تحافظ على نفسك من عدوى كورونا بالمنزل.. أستاذ الصحة العامة ترد

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:33 ص
كورونا
كورونا
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ياسمين القصاص
قالت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة، إن الاصابة بالعدوي التنفسية تزداد خلال فصل الشتاء، وكلما انخفضت درجات الحرارة كلما ازدادت اعداد الاصابات، منوها إلى أن تلم العدوي تأتي نتيجة سلوكيات المصريين فى إغلاق جميع نوافذ المنزل أثناء الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، كما أن جميع أفردا الأسرة يتجمعوا في غرفة واحدة بغرض التدفية.

وأضافت"أستاذ الصحة العامة"، عبر مكالمتها الهاتفية فى برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سى"، أن يتم انخفاض قوة الاجراءات الوقائية خلال فصل الشتاء وخاصة عند حدوث انخفاضات في درجات الحرارة، ومن هنا تظهر العدوي التنفسية بصفة عامة،  لافتة إلى أن خلال هذه الفترة يتم اعتبار اى عدوي تنفسية هى كورونا حتى أن يثبت العكس.

وأشارت"شوقي"، إلى أن عند إصابة أى شخص بنزلات البرد فيجب عليه أن يبتعد عن باقي أسرته، كما يجب على جميع أفراد الأسرة أن يحرصوا على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، مضيفا أنه يجب التطهير المستمر للمنزل بالكلور والمياه، بنسبة كوب من الكلور على لتر من الماء، قائلة "احنا بنفكر الناس بتلك الارشادات لأن اليوم الزاوية الأساسية فى منع اقتصار العدوي داخل المنزل .

وأكدت، أنها تنصح جميع الأشخاص في تهوية المنزل عن طريق فتح جميع النوافذ، وحتى إن استمر هذا الجو شديد البرودة، وذلك لأن تجديد الهواء داخل المنزل يكون عنصر هام جدا لطرد جميع الفيروسات.

وأوضحت مايسة شوقى، أن المسنين والأطفال أكثر الاشخاص عرضة للإصابة بالفيروسات، فالأطفال تصاب بالعدوي التنفسية بسرعة شديدة، وليس بالضرورة أنها تكون فيروس كورونا ولكن مضاعفاتها سيئة جدا على الاطفال، مكملا أن كبار السن ايضا لن يتحملوا هذه المضاعفات وتؤثر على صحتهم بشدة.
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