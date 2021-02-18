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اقتصاد

غرفة أسيوط التجارية: اجتماعات موسعة مع الضرائب وسلامة الغذاء لحل مشاكل التجار

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:00 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد عمرو أبو العيون، رئيس غرفة أسيوط التجارية، أنه تم عقد عدة اجتماعات لحل مشاكل التجار مع الضرائب فى مبادرة "ميغلاش عليك"، إضافة إلى إزالة المعوقات مع سلامة الغذاء وأصحاب الثلاجات، حيث إن هناك مشاكل تتعلق بكيفية محاسبة تجارة المبادرة بضرائب القيمة المضافة.

وقال أبو العيون فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إنه تم عقد لقاء مع شعبة المواد الغذائية والمجمدات اليوم وبحضور كل من الدكتور جمال الدين علي حسانين مدير عام المجازر وتفتيش اللحوم والدكتور سيد علي هيئة سلامة الغذاء ويسرى محمد ادارة التفتيش الغذائي بمديرية الشؤن الصحية وبهاء سيد بكر مدير عام الشؤون المالية والاقتصادية ومحمود ثابت امين عام الغرفة، وذلك لبحث مشاكل أصحاب الثلاجات المتضررين من الحملات ضدهم وشبهة التعسف في الإجراءات. واتفق الجميع على إزالة المعوقات والمشاكل ومد جسور التواصل بينهما.


وفي السياق نفسه تم التنبيه على أصحاب الثلاجات لمراعاة الإجراءات الصحية المطلوبة ومنها ترك مسافات بينية بين المنتجات داخل الثلاجات عدم فتح الثلاجات اوقات طويلة مما يعرض المنتجات للتفكك أو تهريب القدرة الهوائية لحفظ المنتجات أقل من 18 تحت الصفر عدم تقطيع الكبد أو الفراخ داخل الثلاجات والتخلص الدائم من المرتجعات خارج الثلاجة ولا تدخل الثلاجة.

وعلى صعيد متصل أوضح أبو العيون أنه تم عقد اجتماعا موسعا لشعبة الأجهزة الكهربائية مع مأمورية ضرائب القيمة المضافة بأسيوط بحضور عبد الرحمن القرن مدير عام المامورية وعلي سيد نائب المدير العام بضرائب القيمة المضافة وصلاح عبد الله رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية وممدوح شلبي عضو مجلس الإدارة وعدد من تجار الأجهزة الكهربائية ومحمود ثابت امين عام الغرفة، وذلك لمناقشة مشاكل تجار الاجهزة المشاركين في مبادرة ميغلاش عليك وكيفية محاسبة تجارة المبادرة بضرائب القيمة المضافة هل تتم محاسبتهم على النظام  الذي كانوا يقومون بالاشتغال عليه أم على قيمة المبالغ الموجودة بوزارة المالية لهم.

ووافق الجميع على كيفية المحاسبة الضريبية لتجار الأجهزة الكهربائية، وقد وافق عبد الرحمن القرن على مخاطبة وزارة المالية بخصوص كيفية محاسبة تجار مبادرة ميغلاش عليك وذلك لحسم الشائعات التي تتردد ما بين المحاسبة على الدعم أو "السيستم".
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