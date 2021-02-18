تفاصيل مشروع المجمع الصناعي ببنى سويف .. شاهد

قالت المهندسة شيماء ياسين ، المنسق العام التنفيذي لمشروع المجمع الصناعي ببنى سويف ، إن المجمع يستهدف حوالى 266 وحدة صناعية مقسمة لثلاثة نماذج .





وأضافت المهندسة شيماء ياسين ، خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أن النموذج الاول مساحة حوالى 432 متراً مربعاً.





وأشارت المنسق العام التنفيذي لمشروع المجمع الصناعي ببنى سويف ، إلى أنه يضم 110 وحدات ، منوهًا إلى أن النموذج الاكبر مساحة 540 مترا مربعا ، ويضم 74 وحدة .

وتابع المنسق العام التنفيذي لمشروع المجمع الصناعي ببنى سويف ، أن المجمع مقسم إلى أربعة قطاعات صناعية ، الأول هو الغذائي وهو يقوم على صناعة النباتات الصناعية والعطرية وصناعة المربى بجميع أنواعها .