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تفاصيل مشروع المجمع الصناعي ببنى سويف .. شاهد

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:08 ص
صدى البلد
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ريهام فيكتور
قالت المهندسة شيماء ياسين ، المنسق العام التنفيذي لمشروع المجمع الصناعي ببنى سويف ، إن المجمع يستهدف حوالى 266 وحدة صناعية مقسمة لثلاثة نماذج .

وأضافت المهندسة شيماء ياسين ، خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أن النموذج الاول مساحة حوالى 432 متراً مربعاً.

وأشارت المنسق العام التنفيذي لمشروع المجمع الصناعي ببنى سويف ، إلى أنه يضم 110 وحدات ، منوهًا إلى أن النموذج الاكبر مساحة 540 مترا مربعا ، ويضم 74 وحدة .
وتابع المنسق العام التنفيذي لمشروع المجمع الصناعي ببنى سويف ، أن المجمع مقسم إلى أربعة قطاعات صناعية ، الأول هو الغذائي وهو يقوم على صناعة النباتات الصناعية والعطرية وصناعة المربى بجميع أنواعها .
وأكدت المنسق العام التنفيذي لمشروع المجمع الصناعي ببنى سويف ، أن هناك صناعات مثل مبردات المياه والأسرّة والكراسي الطبية ، إلى جانب الصناعات المعدنية بجميع انواعها .
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