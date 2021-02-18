وفاة نقيب أطباء الأسنان بأسيوط إثر تعرضه لأزمة قلبية

توفى الدكتور أبو بكر شريت، نقيب الأطباء الأسنان في أسيوط، اليوم الخميس، إثر تعرضه لأزمة قلبية، ومن المقرر أن تشيع الجنازة عقب صلاة العصر بالمقابر الجديدة بعرب المدابغ.









وفاز الدكتور أبوبكر شريت، بمقعد نقيب الأطباء الأسنان بأسيوط خلال انتخابات التجديد النصفي للنقابة، في 22 أغسطس الماضي.









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في سياق آخر، لقيت طفلة مصرعها إثر سقوط جزء من بلكونة منزل عليها بمنطقة السنطة البيضة بمركز البداري في أسيوط.











تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد بوصول جثة طفلة إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي إثر سقوط جزء من بلكونة عليها.











على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز، وتبين سقوط جزء من بلكونة بمنزل قديم ملك "مجدى. ف. خ" بمنطقة السنطة البيضة التابعة لمركز البدارى، وأسفر عن وفاة ابنته "إيمي"، 5 سنوات.









