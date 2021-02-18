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فن

شاهد.. أحمد حاتم وهنا الزاهد في أحدث ظهور لهما

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:17 ص
احمد حاتم و هنا الزاهد
احمد حاتم و هنا الزاهد
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ندى فكري
نشر الفنان أحمد حاتم صورة جديدة له عبر خاصية الاستوري، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد حاتم في الصورة برفقة الفنانة هنا الزاهد مما آثار إعجاب متابعيه.

وكان قد كشف مصدر عن توقيع الفنان أحمد حاتم لينضم رسميا إلى مسلسل الشقة 6.

مسلسل الشقة 6 بطولة الفنانة روبي، الفنان شريف سلامة ، الفنان محمود البزاوي ، الفنان الكبير صلاح عبدالله ، الفنانة السعودية هيا فياض ، الفنان حمزة العيلي ، الفنانة الشابة ملك قورة المسلسل من إنتاج شركة "B-Production".

العمل من تأليف ورشة عمل شركة ( Different Art)  وإخراج محمود كامل الذي قدم مؤخرا فيلم "الصندوق الأسود".

مسلسل " شقة 6" سيتم عرضه عبر إحدى المنصات الالكترونية بالاضافة لعدد من الفضائيات العربية والخليجية خلال شهر رمضان.
شاهد.. أحمد حاتم وهنا الزاهد في أحدث ظهور لهما
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